Donna di 57 anni accoltellata in casa a Milano: è gravissima, arrestato il marito per tentato omicidio Una donna di 57 anni è stata accoltellata questa mattina, lunedì 27 gennaio, nella sua casa in via Palmanova a Milano. Le sue condizioni ora sono molto gravi, ed è in pericolo di vita. Arrestato il marito 62enne.

Una donna di 57 anni è stata accoltellata questa mattina, lunedì 27 gennaio, in casa a Milano. Le sue condizioni ora sono molto gravi, e si trova ora in pericolo di vita. Il marito, un uomo di 62 anni, è stato arrestato per tentato omicidio.

Il fatto è accaduto intorno alle 10 in via Palmanova. Sul posto sono immediatamente giunti il 118 e le forze dell'ordine. Le condizioni della donna, di origine cinese, sono apparse subito molto gravi ed è stata trasportata in codice rosso al vicino ospedale San Raffaele. Al momento non si conosce ancora la dinamica dell'aggressione.

Sul posto sono arrivate le Volanti della Questura di Milano e i soccorritori del 118, che hanno trasportato la 57enne in codice rosso. Stando a quanto appreso finora, gli agenti hanno bloccato il marito 62enne della donna, e suo connazionale, e lo hanno tratto in arresto con l'accusa di tentato omicidio aggravato. Gli esperti della scientifica stanno eseguendo i vari accertamenti del caso all'interno dell'appartamento della coppia.