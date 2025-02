Accoltella il compagno della madre e scappa: ricercato a Milano un 22enne

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Nella serata di ieri, domenica 2 febbraio, un 22enne avrebbe accoltellato il compagno della madre per poi darsi alla fuga. Al momento l'uomo è in gravi condizioni, ricoverato in prognosi riservata al Policlinico di Milano.

Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione sarebbe avvenuta in via Cavezzali, a pochi metri da via Padova, a Milano, poco prima delle ore 22. Come appreso da Fanpage.it, la volante del commissariato di Villa San Giovanni sarebbe infatti giunta sul luogo dell'accaduto alle 21.45, in seguito all'allarme lanciato dalla madre del 22enne. La donna, di 37 anni e di origini peruviane, avrebbe raccontato agli agenti che il figlio – classe 2003, anch'egli di origini peruviane e con precedenti – avrebbe iniziato ad aggredire improvvisamente e senza un motivo apparente il compagno ferendolo ripetutamente con un coltello prelevato precedentemente dalla cucina.

In seguito all'aggressione, i soccorritori del 118 avrebbero quindi trasportato l'uomo all'ospedale più vicino, il Policlinico di Milano, in codice rosso per aver riportato svariate ferite sul volto, mentre il 22enne si sarebbe allontanato dall'appartamento prima dell'arrivo delle forze dell'ordine facendo perdere le proprie tracce.

Attualmente, l'uomo si troverebbe ancora al Policlinico in prognosi riservata. Nonostante si trovi in gravi condizioni, i medici sembrano però escludere che si trovi in pericolo di vita. Nel frattempo, continuano le indagini degli agenti che sono ora alle prese con la ricerca del ragazzo in fuga.