Aggredita una donna a Cinisello Balsamo: trasportata in ospedale priva di sensi Una donna è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale dopo aver subito un’aggressione: la donna è stata soccorsa priva di sensi a causa anche del troppo alcol.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Aggressione a Cinisello Balsamo. Una donna è stata soccorsa in codice rosso nel pomeriggio di venerdì 19 novembre: è accaduto in via Gozzano a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. Subito è scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza: le condizioni della donna sono apparse fin da subito gravi. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto e come riporta Milano Today, verso le 14.20 una donna straniera di 36 anni è stata trovata in uno stato di semi incoscienza molto probabilmente a causa di un abuso di alcol. La polizia ha anche accertato che la donna è stata aggredita durante la giornata ma per fortuna non ha riportato gravi traumi sul corpo dovute alle percosse.

Si indaga per risalire all'identità dell'aggressore

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i medici e paramedici che hanno trasportato la donna in gravi condizioni in ospedale. Al momento non si sa ancora il suo stato di salute: così come non è chiaro se risulta fuori pericolo. La donna si trova ora ricoverata all'ospedale Bassini di Cinisello. Intanto la polizia è alla ricerca dell'aggressore. Le telecamera di video-sorveglianza della zona potranno fare luce su quanto accaduto e permettere agli agenti di risalire all'identità dell'aggressore.

Trovato nel fiume il cadavere di un uomo

Sempre nella giornata di oggi si è risalito all'identità del corpo trovato nel fiume Lambro di Milano: si tratta di un uomo di 52 anni. Il cadavere, stando a quanto appreso da Fanpage.it, è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco: si trovava in via Folli, in zona Lambrate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Milano. La scomparsa del 52enne era stata denunciata alcuni giorni fa. A farlo era stato il fratello del 52enne: l'uomo infatti non aveva sue notizie da giorni. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, il 52enne probabilmente viveva in una baracca vicino al fiume. Si indaga su quanto accaduto.