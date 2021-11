Ritrovato il corpo di un uomo nel fiume Lambro a Milano: il fratello ne aveva denunciato la scomparsa Il corpo è di un uomo di 52 anni che probabilmente viveva in una baracca vicino al fiume Lambro. Sul caso indaga la polizia di Stato di Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

È di un uomo di 52 anni il corpo che nella giornata di ieri, giovedì 18 novembre, è stato avvistato nel fiume Lambro a Milano. Il cadavere, stando a quanto appreso da Fanpage.it, è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco: si trovava in via Folli, in zona Lambrate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Milano. La scomparsa del 52enne era stata denunciata alcuni giorni fa.

L'uomo viveva in una baracca vicino al fiume

A farlo era stato il fratello del 52enne: l'uomo infatti non aveva sue notizie da giorni. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, il 52enne probabilmente viveva in una baracca vicino al fiume. Proprio ieri era arrivata, da alcuni cittadini, la segnalazione di un corpo in acqua. Erano immediatamente intervenuti gli operatori sanitari del 118 che però non erano riusciti a recuperare il cadavere. Sono stati poi allertati i vigili del fuoco: i sommozzatori si sono messi subito all'opera e con loro anche un elicottero partito da Malpensa. Adesso gli investigatori cercheranno di capire cosa sia successo e faranno luce sulla dinamica dell'evento.

