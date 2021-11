Cadavere di una donna nel lago di San Felice: nella stessa zona è sparita Paola Tonoli Il cadavere di una donna è stato trovato nel lago di San Felice: nello stesso luogo è sparita Paola Tonoli. Adesso si attende l’autopsia per risalire all’identità.

A cura di Ilaria Quattrone

Ieri sera, domenica 14 novembre, è stato trovato nel lago di San Felice Benaco (Brescia) il cadavere di una donna. Si tratta dello stesso luogo dove, due settimane fa, è sparita Paola Tonoli. Nelle prossime ore, il medico legale svolgerà l'esame dell'autopsia e cercherà di risalire all'identità del corpo.

Il corpo trovato è in avanzato stato di decomposizione

Il corpo, stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Giornale di Brescia", è stato trovato in avanzato stato di decomposizione. A trovarlo è stato un passante che ha così chiamato le forze dell'ordine. Dopo averlo recuperato è stato portato all'Istituto Medico legale per tutti gli esami del caso. Proprio in quella zona, due settimane fa, Tonoli è sparita: la donna è uscita da casa dei genitori e non vi ha fatto più ritorno. È stata ripresa da alcune telecamere mentre scavalcava la recinzione del promontorio di San Ferno, ma subito dopo è stata immortalata mentre lasciava la zona con degli abiti diversi. Gli altri vestiti sono stati ritrovati, in quel luogo, completamente asciutti. Poche ore dopo è stata inquadrata dalle telecamere dell'incrocio tra viale Italia e via delle Gere e poi dal citofono di una casa.

I prelievi con il bancomat

Le immagini, insieme al fatto che il suo bancomat è stato usato recentemente, avevano lasciato credere che la donna si trovasse in città magari ospite di qualcuno. Sempre nei giorni scorsi la Prefettura aveva deciso di sospendere le ricerche lasciando campo libero alle forze dell'ordine per le indagini. Paola è mamma di una ragazza e di Samuele Freddi, il 20enne morto la scorsa estate improvvisamente e sulla cui morte indagano gli inquirenti.