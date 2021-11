Milano, cadavere avvistato nel Lambro: in corso le ricerche per recuperarlo I sommozzatori dei vigili del fuoco stanno cercando da stamattina un cadavere avvistato nelle acque del fiume Lambro. Al momento, purtroppo, le ricerche non hanno dato alcun esito.

Immagine di repertorio

I vigili del fuoco e i carabinieri di Milano, con l'ausilio del personale del 118, stanno cercando da questa mattina un cadavere avvistato nelle acque del fiume Lambro. La segnalazione è arrivata molto presto. Subito l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato sul posto una squadra del personale medico, mentre i vigili del fuoco hanno allertato la squadra di sommozzatori.

Cadavere avvistato e scomparso nel Lambro, ricerche in corso

Secondo quanto riportato, il cadavere sarebbe stato avvistato nelle acque del Lambro all'altezza del quartiere di Crescenzago, periferia nord di Milano, all'angolo tra via Rizzoli e via Puricelli. Il corpo senza vita, subito dopo l'avvistamento, sarebbe stato trattenuto dalle grate della centrale elettrica limitrofa ma una volta arrivati i soccorritori, il cadavere non c'era più. Per questo motivo, le forze intervenute si sono messi alla ricerca del corpo anche con l'ausilio di un elicottero fatto alzare in volo per avere una visuale più completa e aperta sul fiume e le zone limitrofe a Crescenzago. Al momento, però, le ricerche non hanno ancora dato alcun esito.

Scomparsa Paola Tonoli, attesa per il riconoscimento del cadavere trovato

Nella serata di domenica 14 novembre, un cadavere è stato ripescato dalle acque del lago di San Felice al Benaco, in provincia di Brescia. Purtroppo per gli inquirenti ci sarebbero pochi dubbi, nonostante gli accertamenti per il riconoscimento continuino a slittare: il corpo sarebbe di Paola Tonoli, la donna scomparsa proprio dal paese bresciano oltre una settimana fa, quando è uscita da casa dei genitori e non vi ha fatto più ritorno. Paola è stata ripresa da alcune telecamere mentre scavalcava la recinzione del promontorio di San Ferno, ma subito dopo è stata immortalata mentre lasciava la zona con degli abiti diversi. È stato l'ultimo avvistamento della donna in vita.