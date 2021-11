Avvistato un cadavere nel fiume Lambro a Milano: soccorsi sul posto per recuperarlo È stato avvistato un cadavere nel fiume Lambro, in zona Crescenzago a Milano. Da questa mattina i vigili del fuoco sono a lavoro per tentare di recuperarlo.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella mattinata di oggi, giovedì 18 novembre, è stata segnalata la presenza di un cadavere nel fiume Lambro a Milano. A lanciare l'allarme sarebbero stati alcuni cittadini che hanno visto il corpo nell'acqua. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il momento non è ancora stato recuperato. Da diverse ore infatti proseguono le operazioni. È stato fatto alzare in volo anche un elicottero dei vigili del fuoco.

I sommozzatori a lavoro da diverse ore

Secondo quanto riportato a Fanpage.it, i primi ad accorrere sono stati gli operatori sanitari del 118 che però non sarebbero riusciti a recuperare il cadavere. Intorno alle 10, in via Rizzoli (zona Crescenzago), sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di via Messina. I sommozzatori stanno scandagliando la zona, nella quale il cadavere è finito, nel tentativo di recuperarlo. Sembrerebbe infatti che l'area sia difficile da raggiungere. Una volta recuperato, si cercherà di risalire all'identità e capire cosa possa essere successo: se sia trattato di un incidente, un malore, un gesto estremo o se siano coinvolte terze persone.

Alcuni mesi fa un altro corpo è riemerso dal fiume Lambro

Alcuni mesi fa nel fiume Lambro, in zona però Salerano (Lodi), era riemerso il cadavere di un'altra persona. Era successo a maggio. A notare il corpo era stato, anche in quel caso, un passante che aveva allertato le forze dell'ordine. Dopo diverse ore di lavoro, era stato recuperato. I medici e i paramedici del 118 non hanno potuto far altro che dichiarane il decesso. Le forze dell'ordine si erano poi messi subito al lavoro per risalire all'identità.