Cinisello Balsamo, gettano petardi da un’auto in corsa: anziana si spaventa e accusa un malore Una donna di 70 anni ha necessitato il ricovero in ospedale nel pomeriggio di sabato scorso dopo aver accusato un malore a seguito dello scoppio di alcuni petardi lanciati da un’auto in corsa. È successo a Cinisello Balsamo, cittadina in provincia di Milano in cui vige un regolamento che vieta espressamente l’utilizzo dei fuochi d’artificio.

Paura per una donna di 70 anni nel pomeriggio di sabato scorso a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. La donna, mentre passeggiava nei pressi di piazza Gramsci, si è spaventata allo scoppio di petardi lanciati da un'auto in corsa accusando un malore che fortunatamente non ha portato a conseguenze peggiori. Trasportata in ospedale, è stata presa in cura dai medici della struttura.

Lanciano petardi da auto in corsa, malore per un'anziana

Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, sul posto è stata inviata un'ambulanza il cui personale medico si è preso cura della donna che, a seguito del malore, era caduta sul marciapiede. Dopo averla calmata e medicata, i soccorritori hanno accompagnato l'anziana in ospedale dove i medici hanno appurato che le sue condizioni non fossero gravi. Come riportato da Milanotoday, lo stesso pomeriggio è stato udito il rumore di un'altra esplosione, paragonata a quello che scatena una bomba carta, nei pressi di via XXV Aprile. In questo caso, non sono stati segnalati danni a cose o persone.

A Cinisello Balsamo vietato l'utilizzo dei fuochi d'artificio

Su entrambi gli episodi sta indagando ora la polizia di Stato che non ha ancora rintracciato gli autori del gesto. A Cinisello Balsamo un regolamento firmato dal sindaco vieta espressamente l'utilizzo di botti e fuochi artificiali ma nonostante ciò la cittadina è nota per l'uso dei petardi da parte dei giovani per occasioni diverse dai festeggiamenti. Il timore delle forze dell'ordine è che con l'avvicinamento delle feste natalizie e soprattutto di Capodanno, tali fenomeni possano ripresentarsi con più costanza.