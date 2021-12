Anziana investita da un’auto a Gessate: soccorsa in gravissime condizioni Una donna è stata soccorsa in codice rosso dopo esser stata investita da un’auto mentre camminava a Gessate. Illeso l’automobilista che si è fermato a soccorrere l’anziana.

Paura per un'anziana nella mattinata di oggi venerdì 3 dicembre a Gessate, alle porte di Milano. Qui una donna è stata investita da un'auto e sbalzata a circa 10 metri di distanza: si tratta di un'anziana di 84 anni che ha pestato violentemente la testa a terra. Subito sono scattati i controlli ed è stata trasferita in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano. Sarà necessario ancora qualche ora per capire le sue condizioni di salute, al momento però restano gravi.

La corsa in codice rosso in ospedale

Secondo quanto riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, la 84enne stava camminando nella frazione di Villa Fornaci quando verso le 10.26 è stata investita dall'auto. L'impatto sarebbe stato violento tanto che la donna ha riportato un grave trauma cranico, al bacino e all'arto interiore e superiore. Il conducente dell'auto si è fermato a prestare soccorso: per lui non è stato necessario il trasporto in ospedale. Subito è scattata la chiamata al 118: sul posto sono intervenute due ambulanze e l'elisoccorso, oltre che ai vigili del fuoco e le forze dell'ordine ora al lavoro per cercare di risalire all'esatta dinamica di quanto accaduto. Dopo essere stata stabilizzata sul posto, la corsa disperata in ospedale in codice rosso: qui è stata ricoverata e presa in cura dai medici. Resta da capire ancora se è fuori pericolo. Intanto le forze dell'ordine sono al lavoro per effettuare tutti i rilievi del caso: sono scattate le indagini per capire l'esatta dinamica dell'accaduto ed evidenziare eventuali responsabilità.