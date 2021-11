Ciclista di 59 anni travolto da un’auto a Cernusco sul Naviglio: è in gravissime condizioni Un uomo di 59 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato investito da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta: è stato soccorso in elisoccorso.

A cura di Giorgia Venturini

Grave incidente questa mattina lungo la strada statale Padana superiore a Cernusco sul Naviglio, alle porte di Milano. Nell'incidente è rimasto coinvolto un uomo di 59 anni, ricoverato in gravissime condizioni ora all'ospedale San Gerardo di Monza. Ora si sta cercando di ricostruire quanto accaduto: da una prima ricostruzione il 59enne era in sella alla sua bicicletta quando è stato investito. Subito sono scattatati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i paramedici in ambulanza e i medici in automedica: il ciclista è stato stabilizzato sul posto e trasportato poi in elisoccorso con la massima urgenza all'ospedale di Monza. Sul posto si sono precipitati anche i carabinieri di Pioltello che ora sono al lavoro per chiarire secondo per secondo quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Uomo muore andando a sbattere con l'auto contro un palo

Nella giornata di ieri sabato 27 novembre un altro incidente grave si è verificato a Ripalta Cremasca, comune in provincia di Cremona. Qui un uomo di 55 anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale: dalla ricostruzione della dinamica sembrerebbe che l'uomo sia finito fuori strada andando a finire contro un palo di cemento. Resta ancora da capire se si sia trattato di un malore o di un errore alla guida. Purtroppo i sanitari, che si sono precipitati sul posto dopo l'allarme lanciato da altri automobilisti, non hanno potuto far altro che accertare il decesso: l'uomo è morto sul colpo. Dai primi rilievi non sono risultati altri veicoli coinvolti. Forze dell'ordine sono al lavoro per accertare eventuali responsabilità.