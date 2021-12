Cernusco, è morto in ospedale il ciclista investito da un’auto sulla provinciale Padana Superiore Il ciclista di 59 anni travolto domenica da un’auto a Cernusco sul Naviglio è morto dopo giorni di agonia in ospedale.

Purtroppo non ce l'ha fatta. Troppo gravi le ferite riportate nel violento incidente che l'ha visto coinvolto nella mattinata di domenica. Palomino Torres, ciclista di 59 anni, è morto in ospedale dopo quattro giorni di ricovero a seguito del sinistro che lo ha riguardato lungo la strada provinciale Padana Superiore a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano. L'uomo è stato travolto da un'automobile.

Ciclista di 59 anni travolto da un'auto muore in ospedale

Torres, cittadino peruviano ma residente nel Milanese da diverso tempo, stava procedendo in direzione di Cernusco quando, pochi minuti prima di mezzogiorno, è stato investito dal veicolo. L'impatto è stato molto violento. Sul posto, l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha immediatamente inviato un'ambulanza e fatto alzare in volo l'elisoccorso. Con gli operatori sanitari, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Pioltello. I soccorritori, una volta giunti sul luogo dell'incidente, hanno trovato il 59enne che versava in condizioni critiche.

La dinamica dell'incidente

Dopo una prima stabilizzazione, l'hanno portato di corsa al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato preso in cura in codice rosso dai medici della struttura. Dopo alcuni giorni di agonia, Torres si è spento nella giornata di mercoledì 1 dicembre. Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri, il ciclista non avrebbe utilizzato la passerella ciclopedonale, tentando di attraversare la strada da sotto. Il veicolo che l'ha travolto non avrebbe fatto in tempo a frenare, caricando sul proprio cofano il ciclista.