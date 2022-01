A Milano scatta l’allerta gialla: previste raffiche di vento fino a 80 chilometri orari A Milano e in altre zone della Lombardia è scattata, dalle 12 di oggi, un’allerta gialla per forti raffiche di vento: queste potrebbero andare dai 70 agli 80 chilometri orari.

A cura di Redazione Meteo

È allerta a Milano e in altre zone della Lombardia: la misura è stata adottata in vista di possibili raffiche di vento tra i 70 e gli 80 chilometri orari. Queste saranno causate da una perturbazione che partirà dal Nord Europa e che oggi, lunedì 31 gennaio, raggiungerà le Alpi. Le raffiche di vento si registreranno prima sui rilievi per poi spostarsi sui fondivalle e la Pianura. Potranno avere anche caratteristiche di foehn. Sulle Alpi e nei fondivalle le raffiche saranno tra i 70 e i 90 chilometri orari mentre oltre i duemila metri saranno oltre i cento chilometri orari e in Pianura tra i 70 e gli 80 chilometri orari.

L'allerta gialla per raffiche di vento

Una tendenza simile si potrebbe avere anche per la giornata di martedì 1 febbraio: le condizioni potrebbero peggiorare tanto che, secondo quanto riportato nel bollettino della Protezione civile Lombarda, non si esclude un passaggio in arancione. La rivalutazione sarà effettuata oggi dal centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia. Intanto dalle 12 di oggi è scattata l'allerta gialla per vento forte nelle zone di: Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali, Nodo Idraulico di Milano e nella Pianura Centrale.

Diramata anche un'allerta per incendi boschivi

All'allerta per venti forti è strettamente collegata quella per rischi di incendi boschivi. I venti infatti porteranno un "ulteriore e progressivo disseccamento dell'aria". Questi uniti al basso grado di umidità dell'aria (che si sta registrando nelle ultime settimane), all'assenza di precipitazioni e alle condizioni del terreno potrebbe portare a possibili nuovi incendi con un'intensità del fuoco "elevata" e una propagazione veloce. Da oggi a mezzogiorno è scattata l'allerta rossa elevata per il territorio di Verbano, Lario, Valcamonica, Mella-Chiese. Per la Pianura occidentale l'allerta è gialla mentre per la zona dell'Oltrepo' Pavese è arancione. La Protezione Civile regionale ricorda che, visto i pericoli, è vietato accendere fuochi nei boschi o in luoghi che distano da questi cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori o fornelli, gettare mozziconi accesi a terra o compiere azioni che possano creare incendi. A queste attività si aggiunge anche il divieto di bruciare piccole quantità di materiali vegetali che arrivano da attività agricole e forestali. Chiunque trasgredisca incorrerà in delle sanzioni.