Allerta meteo gialla domani a Milano per forti raffiche di vento fino a 60 chilometri orari Scatta una nuova allerta meteo gialla a Milano. Domani, venerdì 25 febbraio, sono attese forti raffiche di vento che potranno toccare i 60 chilometri orari.

Nuova allerta meteo gialla a Milano diramata dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia a causa del forte vento previsto per la giornata di domani, venerdì 24 febbraio, a partire dalle 9. Secondo quanto comunicato, per tutta la giornata il capoluogo di regione lombardo e i comuni del suo hinterland saranno interessati da forti raffiche che potranno toccare i 60 chilometri orari. L'emergenza legata al vento forte dovrebbe terminare 24 ore più tardi, nella mattinata di sabato 25 febbraio.

Allerta meteo gialla a Milano: previste raffiche di vento fino a 60 km/h

Al momento, secondo quanto comunicato dal Centro funzionale monitoraggio rischi, sono escluse le chiusure dei parchi anche se i cittadini sono stati raccomandati di prestare la massima attenzione una volta usciti di casa. Nella fattispecie, l'avviso diramato riguarda il passaggio sotto agli alberi, sia in strada che nei cimiteri, e sotto alle impalcature di cantieri, dehors e tende. Il Centro funzionale monitoraggio rischi ha poi invitato i milanesi a mettere in sicurezza oggetti posti sui balconi quali ad esempio vasi di fiori. A partire dalle 9 di domani sarà poi attivo anche il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile e monitorerà l'evolversi della situazione.

Nonostante le forti raffiche previste, gli esperti non temono un ripetersi dei disagi provocati qualche settimana fa dal vento che ha colpito Milano provocando la caduta di diversi alberi e parti di impalcature. In quell'occasione le chiamate ai vigili del fuoco furono centinaia, decine invece le auto danneggiate dagli alberi caduti e qualche ferito fortunatamente non grave.