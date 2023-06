A fuoco un appartamento a Milano, morta una persona: in casa cumuli di spazzatura Grave incendio questa sera poco prima delle 20 in via Taormina a Milano: una persona è morta nel rogo, per lei non c’è stato nulla da fare.

Una persona è morta questa sera poco prima delle 20 a causa di un incendio divampato in un appartamento di via Taormina a Milano, al civico 9. Le fiamme si sono sviluppate per cause ancora da accertare all'interno dell'abitazione e in poco tempo hanno distrutto tutto quanto. Secondo le prime informazioni la persona deceduta sarebbe l'inquilino dell'appartamento, ma ulteriori informazioni saranno diffuse nelle prossime ore.

Sul posto, per lo spegnimento dell'incendio, sette squadre dei Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia di Stato, la Polizia Locale e l'automedica. Le operazioni sono state rese complicate dalla grande presenza di rifiuti nell'appartamento: questo potrebbe essere uno dei motivi che hanno portato le fiamme a svilupparsi così velocemente.

L'appartamento distrutto dall'incendio è stato dichiarato ovviamente inagibile, così come quello di fronte, ma solo in via precauzionale. La salma della persona deceduta, di cui non è stata resa ancora nota l'identità, è stata portata all'obitorio. Da capire se il magistrato deciderà di disporre l'autopsia o meno.

Cosa abbia fatto scoppiare l'incendio non è ancora chiaro. Le indagini sono ancora in corso, e bisognerà capire se si sia trattato di un rogo doloso oppure di un tragico incidente, dovuto a una fatale distrazione oppure a un malfunzionamento di qualche apparecchio. In casa c'erano diversi cumuli di rifiuti, che hanno accelerato il diffondersi delle fiamme. La persona trovata morta non ha fatto in tempo a fuggire: per lei non c'è stato nulla da fare, quando i soccorritori sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.