Ci sarebbero ancora naufraghi in difficoltà nel mar Mediterraneo: una barca sarebbe alla deriva al largo delle coste libiche. La piattaforma Mediterranea Saving Humans ha appena segnalato su Twitter la presenza di un'imbarcazione con 20 migranti in difficoltà: "Via NAVTEX Malta Radio – hanno scritto i volontari – ha comunicato alle 21:20 una segnalazione delle 14:10 da parte di MRCC Roma di una barca in difficoltà con circa 20 persone a bordo alla deriva al largo delle coste libiche: chiediamo che le Autorità italiane e maltesi intervengano in soccorso".

La scorsa settimana la Guardia Costiera ha vietato alla Mare Jonio, unica nave umanitaria battente bandiera italiana, di portare avanti attività di ricerca e soccorso, fino a quando l'imbarcazione non si adeguerà "alla normativa di settore". La decisione è stata comunicata ai volontari al termine dell'ispezione condotta dai militari, dopo il suo rientro nel porto di Marsala, prima di Pasqua.

Al termine dell'ispezione, dice la Guardia Costiera, "il Comandante è stato diffidato dall'eseguire operazioni di salvataggio in modo stabile ed organizzato fino a quando l'unità in questione non venga adeguata alla normativa di settore (Dpr 435/91 e Regolamento di Classe) e certificata per il servizio di ‘salvataggio'". Il ministro dell'interno Matteo Salvini si è detto soddisfatto "Ottima notizia – ha commentato – Dopo lo stop agli sbarchi e le direttive per difendere le acque territoriali è stata bloccata la nave dei centri sociali, che pretendeva di dettare legge nel Mediterraneo anche grazie ad alcuni parlamentari eletti con i Cinquestelle, come De Falco".