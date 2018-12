Dovremmo arrivare a Natale col sole. Questo weekend e il giorno della vigilia, lunedì 24, saranno infatti caratterizzati da bel tempo e da temperature in leggero aumento. Il merito sarà dell’espansione dell’alta pressione verso il Mediterraneo e dall’allontanamento della perturbazione numero 8 del mese dalla nostra Penisola. Lee giornate risulteranno tuttavia a tratti grigie, perché al Nord si formeranno spessi strati di nubi basse e nebbie, e anche nel resto della Penisola i momenti soleggiati si alterneranno a fasi nuvolose. In compenso le precipitazioni saranno davvero poche, deboli e a carattere isolato, mentre le temperature saranno in generale superiori alle medie stagionali.

Previsioni meteo per sabato 22 – Cielo in prevalenza nuvoloso su Tirreno, settori occidentali delle isole maggiori, Liguria di levante e alto Adriatico; nel corso del giorno possibili piogge deboli e isolate fra Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Nel resto d’Italia tempo più soleggiato, ma con rischio di nebbie soprattutto sulla pianura padano-veneta, particolarmente persistenti fra Piemonte e Lombardia. Temperature quasi ovunque in aumento.

Previsioni meteo per domenica 23 – Domenica insisterà il rischio nebbie sulle pianure del Nord, qualche schiarita in più sul medio Tirreno; lungo l’Adriatico avremo un po’ di nubi di passaggio. Il rischio di qualche breve pioggia o pioviggine sarà limitato alla Calabria tirrenica. Altra giornata mite per il periodo e ventilata per venti di Maestrale sulle Isole.