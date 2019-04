Dopo un 25 aprile eccezionalmente caldo (specialmente nelle regioni meridionali) un nuovo peggioramento del tempo è in arrivo proprio nel corso del weekend. Le prime avvisaglie sono attese già da oggi Venerdì 26, poi tra Sabato e Domenica altri temporali con possibile grandine (e addirittura anche neve) investiranno la nostra Penisola, in particolare a Nord-est.

Previsioni meteo per oggi venerdì 26 – La settima perturbazione del mese toccherà dapprima le regioni centro-settentrionali con piogge sparse anche a carattere di rovescio e temporale inizialmente tra il settore alpino e il Nordovest Fenomeni localmente intensi tra alto Piemonte, alta Lombardia, Veneto e Friuli. Il limite della neve sulle Alpi inizialmente sopra i 1700-2000 metri scenderà localmente fino ai 1500-1600 metri. Tra sera e notte il cattivo tempo scivolerà verso est con residui fenomeni principalmente al Nordest e nelle zone interne del Centro. Tempo migliore al Sud e in Sicilia dove nel complesso prevarranno le schiarite. Temperature massime per lo più in calo al Nord, sul settore tirrenico e in Sardegna, in temporaneo rialzo sul medio e basso Adriatico e sullo Ionio.

Previsioni meteo per domani, sabato 27 aprile – Giornata caratterizzata da tempo soleggiato e mite su quasi tutte le regioni. Rovesci sulle Alpi orientali e sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino temporali isolati lungo il medio Adriatico e sulla Calabria ionica. La sera una perturbazione a carattere di fronte freddo lambirà le Alpi raggiungendo l’estremo Nordest. Temperature in lieve calo al Sud. Venti tesi da ovest o di Maestrale sulle Isole e sul mar Tirreno.

Previsioni meteo Domenica 28 Aprile – Un ciclone di aria fredda si addosserà all'arco alpino centro orientale portando ad una significativo abbassamento delle temperature. Il tutto sarà accompagnato da precipitazioni molto intense con veri e propri nubifragi sulle province di Udine, Gorizia e Trieste. Anche sul Veneto non mancheranno le piogge e i temporali in estensione poi anche a Romagna e Marche.