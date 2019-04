Dopo una domenica fredda e perturbata ecco che la primavera sembra riaffacciarsi sulla penisola. La settimana al via oggi, quella che ci porterà alla festività di Pasqua, sarà secondo gli esperti meteo più calda e soleggiata, con temperature che aumenteranno nelle prossime ore su molte regioni d’Italia. Una fase che potrebbe durare fino al prossimo weekend, quando purtroppo con le feste di Pasqua e Pasquetta potrebbe nuovamente cambiare tutto. Nel dettaglio, secondo le previsioni degli esperti del sito ilmeteo.it, quella di oggi lunedì 15 aprile sarà una giornata ancora fortemente condizionata dal maltempo che insisterà soprattutto sulle regioni del Sud e marginalmente al Nord-Est, ma poi inizierà a farsi sentire un timido respiro dell'alta pressione sub tropicale con conseguenti condizioni meteo in via di miglioramento. Tra domani martedì 16 aprile e mercoledì 17 l'Italia vivrà un momento di transizione in quanto avremo ancora una residua incertezza sulle zone interne del Centro-Sud e qualche pioggia sul Nord-Ovest per effetto di una debole perturbazione atlantica. Tuttavia, secondo i meteorologi, ci sarà un generale seppur contenuto aumento termico.

Caldo fino a venerdì, a Pasqua e Pasquetta potrebbe piovere – Sarà una bella giornata dal punto di vista meteorologico quella di giovedì santo, quando l’alta pressione riuscirà ad avvolgere tutto il Paese dispensando bel tempo e clima caldo in accentuazione fino a tutta la giornata di venerdì 19 aprile. E poi, purtroppo, nel weekend secondo le previsioni meteo al momento disponibili potrebbe di nuovo tornare il maltempo: un insidioso vortice di bassa pressione si metterà in marcia dalla Spagna in direzione dell'Italia, pronto a minacciare il weekend di Pasqua. Stando agli ultimissimi aggiornamenti, quindi, a Pasqua e a Pasquetta, potrebbe piovere sulle Alpi, Liguria e a macchia di leopardo un po’ su tutto il Centro-Nord sui rilievi. Precipitazioni previste anche sulle regioni Tirreniche, Sardegna, Sicilia e Appennino Centro-Meridionale.