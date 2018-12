Le novità dell'esame di Maturità 2019, che prenderà il via il prossimo 19 giugno, sono molte, così come previsto dal decreto legislativo numero 62 del 2017. Tra queste, alcune riguardano la seconda prova scritta, quella d'indirizzo, che cambia cioè a seconda del percorso di studi che si svolto. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha pertanto pubblicato sul proprio sito internet ufficiale alcuni esempi di tracce per accompagnare gli studenti e i docenti a prepararsi al meglio all'esame di Stato. Si tratta sia di prove mono-disciplinari, sia di prove che coinvolgono più discipline caratterizzanti gli indirizzi di studio. Nelle prossime settimane il Miur renderà noti ulteriori set di tracce che saranno via via sempre più completi, in attesa di conoscere l'elenco completo delle materie e delle discipline oggetto della seconda prova, previsto per la fine del mese di gennaio.

Matematica, latino e greco: i pdf scaricabili

Sul sito del Miur, dunque, è possibile accedere alla sezione dedicata alla Maturità 2019 e scaricare i pdf con gli esempi delle tracce della seconda prova. Sono disponibili anche quelli della prima prova, quella d'italiano, che sono stati pubblicati qualche giorno fa. Si tratta di modelli di prove e simulazioni per alcuni degli indirizzi più diffusi dell’istruzione liceale e dell’istruzione tecnica e professionale, e si riferiscono sia a una singola materia, sia alle prove multidisciplinari, vera novità per il secondo scritto dell'esame di Stato introdotta con la Riforma della Maturità 2019, che potrebbero cioè comprendere tutte le materie caratterizzanti della seconda prova. Eccoli di seguito:

Come cambia l'esame di Stato 2019

L'esame di Stato 2019 vede la diminuzione del numero delle prove scritte, che da tre diventano due, con la scomparsa della terza prova, quella del temuto quizzone, il cambiamento del colloquio orale, con l'abolizione della tesina, le caratteristiche dell'ammissione e il peso dei crediti formativi per il risultato finale. Ma procediamo con ordine. Per quanto riguarda la prima prova, quella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi e dalla durata di 6 ore, in programma il 19 giugno, ci saranno sette tracce tra cui scegliere, riferite a tre tipologie di prove (tipologia A, due tracce – analisi del testo; tipologia B, tre tracce – analisi e produzione di un testo argomentativo; tipologia C, due tracce – riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.

La novità più importante che riguarda la seconda prova, quella di indirizzo, in calendario il 20 giugno, è la possibilità di essere mista, con le discipline più caratterizzanti del corso di studio. Decisione, questa, che il Miur renderà nota soltanto il prossimo gennaio. Il quizzone, invece, non ci sarà più. Per quanto riguarda l'orale, è abolita la tesina: gli studenti a partire dalla prossima Maturità dovranno da subito rispondere alle domande dei commissari d'esame, raccontare la propria esperienza dell'alternanza scuola-lavoro e mostrare le conoscenze e le competenze maturate nelle attività relative a Cittadinanza e Costituzione.

Come si calcola il voto finale

Il voto finale dell'esame di Maturità 2019 continuerà ad essere espresso in centesimi, ma si darà maggior peso al percorso di studi. Il credito maturato nell’ultimo triennio varrà fino a 40 punti su 100, invece degli attuali 25. Per i maturandi ci sarà anche un’apposita comunicazione, entro gli scrutini intermedi, sul credito già maturato per il terzo e quarto anno, che sarà convertito in base alle nuove tabelle.