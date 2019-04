Non deve essere stato un matrimonio "noioso" quello andato in scena ieri ad Ancona, dove dopo la cerimonia, gli auguri e i vari brindisi fatti al ristorante, c’è stata anche una "rissa" in strada. Una violenta discussione tra una invitata alla nozze e lo stesso sposo. Sono i quotidiani locali a ricostruire quanto accaduto: lo sposo, a quanto emerso, avrebbe preso a schiaffi una ragazza che era stata invitata a festeggiare il lieto evento. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio in via Cristoforo Colombo, all’incrocio con via Maggini, e diverse persone avrebbero assistito alla lite tra l’uomo e la donna tanto da chiamare i carabinieri, poi intervenuti sul posto insieme a un’ambulanza della Croce Rossa. Quando sono arrivati, i militari hanno rintracciato l’uomo che dopo l’episodio, con il vestito completamente sgualcito, stava per raggiungere nuovamente i commensali lasciati al ristorante con la sposa. Il personale della Cri e i carabinieri lo hanno però fermato e gli hanno chiesto cosa fosse accaduto dato che era stato visto da più persone mentre si azzuffava con una donna.

La scenata di gelosia e gli schiaffi – A quanto è poi emerso, la lite era nata a seguito di alcuni futili motivi e una serie di gelosie da parte dell’invitata che forse non aveva digerito quel matrimonio e, complice probabilmente anche l’alcol, aveva voluto dire la sua. E lo aveva fatto con parole che avrebbero innervosito il neo sposo che, su tutte le furie, a un certo punto del pranzo avrebbe lasciato il tavolo nuziale per andare verso quello dell’invitata per chiederle di tornare a casa. Sarebbe stato lui stesso a far allontanare la donna e, durante il tragitto verso casa, i due avrebbero continuato a litigare tanto che alla fine lui avrebbe appunto preso a schiaffi lei davanti ad alcuni testimoni. In ogni caso nessuno dei due, né lo sposo né l’invitata, ha voluto sporgere querela.