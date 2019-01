Allarme ambientale al largo della Norvegia: la nave “MSC Zoe” ha perso 270 container nel Mare del Nord, al largo della costa olandese. Uno di questi conterebbe materiale pericoloso, hanno reso noto le autorità della Frisia. A causare l’incidente è stato il forte vento, unito alle onde. Il carico perduto ha già in parte invaso le isole olandesi di Vlieland, Terschelling e Ameland. Per questa ragione oggi è scattata l’allerta ambientale nell’isola tedesca di Borkum. Sulla nave erano caricati almeno tre cassoni che contenevano “sostanze pericolose a base di perossido”, una sostanza molto reattiva. Testimoni oculari hanno postato su Twitter immagini di oggetti come giocattoli, lampadine, vestiti o mobili, ma anche sostanze inquinanti come polvere candeggiante.

La “MSC Zoe”, lunga circa 400 metri, è una delle più grandi navi porta-container del mondo e può trasportare circa 19.000 contenitori standard. Batte bandiera panamense. La nave, di proprietà della MSC di Ginevra, si trova ora nel porto di Brema mentre proseguono le operazioni di raccolta del materiale finito in mare da parte delle guardie costiere di Olanda e Germania. Le autorità portuali olandesi hanno subito inviato nella zona a nord-ovest di Borkum un imbarcazione, un elicottero delle Forze armate tedesche, una boa e la nave polivalente “Neuwerk” per localizzare il container “incriminato” e recuperare il carico pericoloso che non è stato ancora localizzato

Con una dichiarazione MSC Mediterranean Shipping Company, ha assicurato che si sta "impegnando per recuperare la merce e per la pulizia della costa" e ha invitato i clienti che cercano informazioni "a contattare i rappresentanti locali di MSC". "MSC Mediterranean Shipping Company – spiega la società – ha avviato una operazione di pulizia in seguito ad una significativa perdita di container nel Mare del Nord. Il 2 gennaio, la nave cargo MSC Zoe ha incontrato condizioni meteo avverse durante il proprio percorso verso Bremerhaven, in Germania. Sfortunatamente, alcuni container sono stati danneggiati o persi fuoribordo". Lo stesso giorno "MSC ha nominato una compagnia di salvataggio per coordinare le operazioni di recupero delle merci e di pulizia della costa, impegnando allo stesso tempo navi specializzate dotate di sonar per individuare il carico mancante. MSC prende molto seriamente questo incidente, sia per l'impatto di questo tipo di incidenti sull'ambiente, sia per gli eventuali danni alle merci dei propri clienti". E dunque "sta collaborando con le autorita' locali in tutti gli aspetti delle operazioni di pulizia". La nave cargo "MSC Zoe ha proseguito verso Bremerhaven per le operazioni di scarico delle merci. Nel frattempo, MSC sta analizzando le cause dell'incidente".