L'hanno messa su un treno nonostante fosse incinta al nono mese e l'hanno mandata via da sola, senza alcuna documentazione sanitaria. Faith è una degli oltre 500 migranti allontanati dal Cara di Catselnuovo di Porto, alle porte di Roma, per effetto del Decreto Sicurezza voluto dal Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Per fortuna, però, è riuscita ad arrivare a Galatina, in provincia di Lecce, dove è stata presa in carico dall'Arci che gestisce alcuni centri di accoglienza, e grazie ad alcuni medici dell'ospedale locale ha potuto dare alla luce la sua bambina. La piccola Aliya è nata lo scorso venerdì e sta bene, al di là di ogni previsione. "Quando è arrivata, giovedì sera, ci siamo immediatamente stupiti che fosse in quelle condizioni – ha raccontato a Repubblica Anna Caputo, dell'Arci di Lecce -. Le abbiamo immediatamente chiesto notizie sul suo stato e abbiamo cercato inutilmente documentazione sanitaria sulla gravidanza, ma Faith non aveva nulla con sé. Allora l'abbiamo portata in ospedale per un controllo ma i medici, ancora increduli, ci hanno detto: ‘Questa donna sta partorendo'. E dopo poche ore è nata la piccola splendida Aliya".

Una storia a lieto fine, che nessuno avrebbe mai potuto immaginare viste le condizioni in cui la neomamma è arrivata in Puglia, insieme ad altri migranti allontanati dal centro di accoglienza capitolino. "Faith ha 20 anni – si legge sulla pagina Facebook dell'Arci Lecce -. Ci è stata mandata in fretta e furia dal Cara di Castelnuovo di Porto, scesa dal treno subito in ospedale per partorire. Non aveva documentazione sanitaria, nulla. I bravissimi medici di Galatina sono rimasti sbigottiti dal fatto che sia stata messa su un treno in quelle condizioni. È nata Aliya, una meraviglia e questo a noi basta, ma qualcuno dovrà fare i conti con la propria coscienza". Sempre Anna ha poi sottolineato come "è facile immaginare che quella bambina sia il frutto di una violenza. Che ne sarà ora di Aliya e della sua mamma? "È richiedente asilo ma adesso resterà con noi in uno Sprar, ci prenderemo cura di lei e della piccola. Ma non è ammissibile che, per la fretta si possano trattare le persone in questo modo".