Ancora maltempo sull'Italia durante i cosiddetti "giorni della merla", considerati dalla tradizione popolare i più freddi dell'anno. Secondo le previsioni, è prevista neve abbondante a quota basse anche domani, giovedì 31 gennaio. La Protezione civile ha infatti diramato l'allerta su molte regioni, in particolare su quelle centrali, per possibili forti precipitazioni, anche di tipo nevoso. Per questo, alcuni comuni hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado nella giornata di domani, in particolare in Toscana, dove già oggi, mercoledì 30 gennaio, sono state sospese le lezioni. La campanella non suonerà di certo per gli studenti di Siena, dove l'amministrazione locale ha anche invitato i cittadini "alla massima attenzione, ricordando l’obbligo per le auto di circolare con i pneumatici invernali, con le catene a bordo, o altri mezzi antisdrucciolevoli". In città resteranno chiusi anche i centri diurni per anziani e disabili del territorio comunale gestiti dalla Società per la Salute Senese: Villa Rubini -Manenti, La Mimosa, Villa le Rose e Santa Petronilla.

Lo stesso provvedimento è stato adottato da alcuni Comuni in provincia di Firenze, come Gambassi Terme e Montaione, i cui rispettivi sindaci hanno firmato le ordinanze dopo che già la giornata di mercoledì è stata caratterizzata da disagi a causa della neve caduta su tutto il territorio. In provincia di Grosseto, scuole chiuse a Roccalbegna, Castell'Azzara e Scansano, Sorano, dove il primo cittadino ha disposto la chiusura per la scuola media, elementare e dell’infanzia. A Seggiano oggi i bambini sono usciti prima da scuola sempre a causa del maltempo, ma la decisione se chiudere o meno le scuole, come ha annunciato il sindaco Gianpiero Secco, verrà presa domattina entro le 7. Si tratta, tuttavia, di un elenco ancora provvisorio e che potrebbe aumentare nelle prossime ore con il peggiorare delle condizioni meteorologiche. In particolare, si attende la decisione dei comuni in Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige e Veneto, dove è attesa neve anche in pianura.