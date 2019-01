I giorni della merla sono arrivati. Oggi l’ennesima perturbazione (la n.11 del mese) porterà una nuova ondata di maltempo al Nord con nevicate anche a bassa quota, mentre piogge sparse bagneranno le regioni tirreniche e le Isole, con nevicate sulle zone appenniniche anche al di sotto dei 1000 metri. Ma non è finita. Prima dell’inizio del weekend, tra giovedì e venerdì, ci aspetta poi un’altra perturbazione atlantica (la n. 12 di gennaio), con nuove nevicate tra il Nord-Ovest e le regioni alpine orientali, mentre dovrebbe piovere diffusamente su alto Adriatico, Emilia Romagna, Sardegna, Centro e Campania. Questa volta le nevicate al Nord-Ovest potrebbero rivelarsi anche particolarmente abbondanti.

L'allerta della Protezione Civile – Dalle prime ore di oggi 30 gennaio nevicate fino a quote di pianura su Lombardia, Emilia-Romagna, entroterra ligure, Toscana settentrionale e orientale, con accumuli al suolo da deboli a moderati, abbondanti sui rilievi. Nevicate anche sulla Sardegna, sopra i 400-600 metri. Lo segnala la protezione civile. Il servizio Meteomont dell'Arma dei carabinieri, in collaborazione col servizio meteo dell'Aeronautica, ha emesso una allerta gialla per un possibile distacco di valanghe sull'Appennino emiliano centrale.

Previsioni meteo per giovedì – Nuvole e qualche pioggia su Calabria e Isole Maggiori al mattino; tra sole e nuvole altrove, in generale senza precipitazioni, ma con qualche nebbia sulle pianure del Nord. Al pomeriggio nubi quasi dappertutto in aumento: neve fino in pianura e lungo le coste su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, in estensione in serata anche a Lombardia, Trentino ed Emilia Occidentale. Piogge sparse su regioni centrali tirreniche e Sardegna, con neve sull’Appennino Centrale oltre 600-800 metri. Temperature massime in leggero rialzo al Nordest e gran parte del Centro-Sud.