Sono dunque iniziati i cosiddetti ‘giorni della merla’, che secondo la tradizione sono i più freddi dell’anno. Va detto che non vi è alcuna conferma scientifica di questa credenza popolare, ma nel 2019 potrebbe essere davvero così. Quest'anno, infatti, per il 29, 30 e 31 gennaio parlano di maltempo, con un’ondata di gelo che raggiungerà l’apice nelle giornate di domani e dopodomani. La perturbazione (n. 10 del mese) arrivata domenica, nella giornata odierno dovrebbe spostarsi verso i Balcani lasciando piogge sulle regioni del basso Tirreno. Ma per domani è previsto subito un altro peggioramento con l’arrivo della perturbazione n. 11 di gennaio: nevicate fino a quote di pianura al Nordovest e piogge al Centro-Sud ma con neve al di sotto dei 1000 metri nelle zone interne del Centro e della Sardegna. E una nuova ondata di maltempo dovrebbe poi chiudere la settimana: un’altra perturbazione atlantica (la n. 12 di gennaio), è prevista per venerdì con nevicate anche abbondanti tra il Nord-Ovest e le regioni alpine orientali mentre dovrebbe piovere diffusamente su alto Adriatico, Emilia Romagna, Sardegna, Centro e Campania.

Previsioni meteo oggi, martedì 29 gennaio – A Settentrione in mattinata cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio transito di nubi poco significative a partire dalle regioni occidentali; in serata annuvolamenti compatti lungo le aree alpine occidentali, con nevicate su quelle di Valle d’Aosta e Piemonte al di sopra dei 700 metri. Al Centro al mattino nubi compatte su Sardegna, Umbria, Abruzzo e Marche, con piogge sparse o locali nevicate sulle aree interne di quest’ultima regione; dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità a eccezione della Sardegna dove, in particolare sull’area occidentale, sono attese piogge. Al Sud nuvolosità irregolare a tratti intensa al sud, con piogge diffuse su Puglia garganica, Campania, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia; in particolare sono attesi locali temporali serali sul settore tirrenico di queste ultime due regioni.

Previsioni meteo domani Mercoledì 30 gennaio – Cielo molto nuvoloso su gran parte del Nord, con precipitazioni diffuse sulle relative regioni occidentali, Trentino-Alto Adige, Veneto settentrionale e in Emilia-Romagna, prevalentemente a carattere nevoso, più consistenti su basso Piemonte, Lombardia occidentale, Liguria ed Emilia. Nuvolosità estesa al Centro, con precipitazioni diffuse sulla Sardegna in estensione nel corso della giornata alle restanti regioni; locali fenomeni di forte intensità su Toscana e Lazio. Neve sull’appennino fino a quote molto basse e localmente fino ai fondivalle. Inizialmente poche nubi al Sud, seguirà un aumento della copertura nuvolosa, nel corso della mattinata, a partire dalla aree tirreniche e in estensione a tutte le restanti regioni. Precipitazioni dapprima deboli in intensificazione nel pomeriggio, dove potranno assumere anche carattere temporalesco, specie sulle aree tirreniche.

Previsioni meteo giovedì 31 gennaio – Al mattino molto nuvoloso su buona parte del nostro Paese, con precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco lungo le aree costiere tirreniche centromeridionali e nevoso fino a quote di collina su Lombardia, Trentino-Alto Adige, localmente in val padana e sull’appennino; dal pomeriggio diradamento della nuvolosità compatta al nord-est e sulle regioni adriatiche.