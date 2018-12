in foto: Marco Tentoni, 27 anni (Facebook).

È stato colto da un malore improvviso mentre rientrava a casa dei genitori, si è accasciato e non si è mai più ripreso. È lutto a Forlì per la morte di Marco Tentoni, che aveva compiuto 27 anni poco più di un mese fa, lo scorso 18 novembre. Il ragazzo, laureato all'Università di Bologna, stava percorrendo via Cucchiari pochi minuti prima della mezzanotte di sabato 22 dicembre quando si è sentito male. È anche riuscito a chiamare i soccorsi, ma quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto era troppo tardi perché era già deceduto. I medici hanno parlato di arresto cardiaco, ma soltanto ulteriori analisi, che verranno condotte nelle prossime ore, potranno far luce sulle cause di una tragedia che nessuno avrebbe potuto prevedere.

Sotto choc gli amici e i parenti del 27enne, che sui social network stanno lasciando in queste ore messaggi di cordoglio. "Il nostro tempo insieme ci è stato strappato nella maniera peggiore e non riesco ad immaginare le mie giornate senza poterti vedere, sei stato la mia roccia e te ne sarò grata eternamente. Quante foto vedo adesso, foto che mi ricordano la persona meravigliosa che avevo vicino a me, riposa amore riposa, rimarrai per sempre nel mio cuore ma ci rivedremo nei miei sogni", ha scritto su Facebook Sofia, mentre Elena, commentando la foto del profilo di Marco, che lo ritrae durante i festeggiamenti del suo ultimo compleanno, dice: "Chi l'avrebbe mai detto che 4 settimane dopo ci avresti lasciato tutti cosi, io ancora nn ci credo. Mi sembra tutto così assurdo più guardo le tue foto e più mi accorgo di quel viso da angelo che avevi. Mi facevi sempre ridere mi davi consigli, mi sopportavi quando piangevo".