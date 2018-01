in foto: Biagio Vigna, 64 anni (Facebook).

Ha vinto 1 milione di euro alla Lotteria Italia con un biglietto acquistato solo quattro giorni prima nella tabaccheria Gradin in via Trento, nel centro storico di Pinerolo, in provincia di Torino. Ma per Biagio Vigna, 64 anni e parcheggiatore nelle discoteche, questi soldi sarebbero troppi per lui. A dichiararlo è stato proprio il fortunato, raggiunto poche ore dopo l'estrazione dalla stampa locale. "Mi trovavo nel parcheggio del locale dove aiuto i ragazzi a trovare posto, lo Zero Club – si legge su un quotidiano online -. Poi mi hanno detto che un biglietto della lotteria è stato venduto a Pinerolo. Ed era proprio il mio. Ancora un po' e mi prendeva un infarto".

Quando l'uomo si rende conto di avere in tasca il tagliando P462926 che vale un milione di euro, infatti, quasi non ci crede e finisce all'ospedale per la gioia e lo stupore. Il biglietto, ha continuato a raccontare, "lo avevo comprato per mia figlia per farle un regalo, e in effetti è suo. Anche lei quando ha visto il biglietto vincente è venuta a prendermi e mi ha chiesto cosa fare. Le ho detto è tuo, fanne ciò che vuoi. Troppi soldi per me, non li voglio. Lei è giovane, io il mio tempo l'ho fatto". Per ora, dunque, nessun progetto su come investire la vincita. Sui social molti si congratulano con la famiglia, altri li rimproverano di non essersi tenuti per loro la bella notizia. Continua invece la caccia all'altro vincitore piemontese, peraltro a pochi chilometri da Pinerolo, nel comune di Rosta. Qui è stato venduto il biglietto terzo estratto del valore di un milione e mezzo.