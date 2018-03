Ciò che la vita toglie, in qualche modo, la letteratura può restituirtelo. E così Marco e Gloria, i due architetti italiani morti nell'incendio del Grenfell Tower a Londra lo scorso 14 giugno, non smettono di vivere nel cuore di chi li ha amati. E da oggi, grazie a Daniela Burigotto, la mamma di Marco Gottardi, sono i protagonisti di una fiaba illustrata dal titolo "Il cavaliere e la principessa", storia scritta per i bambini fino ai quattro anni dalla madre di Marco, aiutata nelle illustrazioni da Roberta Gatte.

La genesi di questa fiaba è struggente, perché ne "Il cavaliere e la principessa" l'autrice li ha immaginati fuggire insieme dall’inferno di fuoco tante di quelle volte da farne un libro illustrato per bambini. C'è un lieto fine, dunque. E c'è una torre, la Grenfell Tower, una torre merlata medievale avvolta dalla lingua infuocata di un drago. Lui è un cavaliere armato, lei una principessa in rosa, tra le fiamme, da mettere in salvo. Sono Marco Gottardi e Gloria Trevisan che "risorgono" attraverso la fiaba.

Quando la letteratura diventa terapeutica, ti aiuta ad affrontare i dolori più grandi. E così l'autrice de "Il cavaliere e la principessa", la mamma di Marco ha trovato il coraggio per elaborare la perdita di suo figlio attraverso la narrazione e così: "Ho cancellato il modo in cui sono morti Marco e Gloria perché altrimenti non sarei sopravvissuta al dolore. Non lo auguro a nessuna madre". Dell’opera ne sono uscite, autoprodotte, 1600 copie. Dovevano rimanere locali, ma appena saputo, il consolato di Londra ne ha richieste altre 400 da tradurre e proporre alle scuole italo-inglesi.

Così da oggi la storia di Marco e Gloria, si trasforma in un libricino di 34 pagine a colori, che lunedì scorso i coniugi Gottardi hanno regalato ai 280 bambini dell’asilo di San Stino di Livenza, Venezia. Lo stesso frequentato da Marco, il cavaliere che schiva il fuoco e salva la sua bella principessa.