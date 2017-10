Diverse persone sono rimaste ferite dopo che un'auto ha travolto un gruppo di pedoni nei pressi del Museo di storia naturale a Londra. L’auto sarebbe salita su un marciapiede della capitale britannica proprio davanti al museo. Tutto è accaduto intorno alle 14.20 ora locale. Un uomo, come confermato anche da un tweet della polizia, è stato arrestato sulla scena dell'incidente. Secondo testimoni, la polizia sta convergendo in forze nell'area di South Kensington. La polizia sta isolando l'area mentre i primi soccorsi vengono portati alle persone rimaste colpite dal veicolo. Stando a quanto scrivono i media britannici, le persone colpite avrebbero riportato ferite lievi. Il Museo di storia naturale è uno dei tre grandi musei situati a Kensington nella Cromwell Road, a Londra. Diverse stazioni della metropolitana tra cui Sloane Square e South Kensington sono state chiuse.

Le testimonianze dei presenti – La dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara. "Ho visto un'automobile arrivare diagonalmente, attraversare la strada e salire sul marciapiede e poi una piccola folla si è raccolta intorno a una, forse due persone a terra", ha detto una giornalista della Bbc, Chloe Hayward, che si trovava sul posto. "È arrivata polizia", così ancora, "ci sono elicotteri e un'ambulanza che ha portato via qualcuno ma non è chiaro quanto sia grave la situazione". Un altro testimone ha scritto su Twitter: “Ho visto un'auto che si dirigeva verso la folla. A me non è accaduto nulla, ma vi prego di dirlo ai vostri amici se sono qui presenti vicino al museo nazionale”. “Sembra che un ragazzo abbia cercato di falciare le persone davanti al museo di storia naturale”, ha scritto ancora un altro.

Scotland Yard: “Per ora non è terrorismo”.

Quanto è accaduto “non viene considerato per il momento un atto di terrorismo”, ha reso noto la polizia britannica aggiungendo che si “sta cercando di stabilire l'esatta dinamica dei fatti”. La polizia finora ha definito l'incidente “una collisione” e i motivi sono sotto inchiesta.