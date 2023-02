Terremoto Turchia-Siria, oltre 16.000 morti: si cerca famiglia italiana dispersa a Antiochia, news e video

Le notizie in tempo reale di oggi giovedì 9 febbraio sul violento terremoto tra la Turchia e la Siria: i video, gli aggiornamenti su morti e feriti e le possibili conseguenze per l’Italia. Il bilancio supera le 16.000 vittime tra i due Paesi. Le vittime accertate in Turchia sono 16.035, 3.126 quelle in Siria, che portano il numero totale a 16.035. Ma dai due Paesi devastati arrivano anche diverse storie di salvataggi, anche da parte dei soccorritori italiani.

Resta disperso il veneto Angelo Zen e si cerca anche una famiglia italiana di 6 persone dispersa a Antiochia, lo ha detto ieri sera il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

I funzionari dell'Organizzazione mondiale della sanità stimano che le vittime potrebbero essere fino a 20.000. Intanto il presidente turco Erdogan fa mea culpa sulla macchina dei soccorsi dopo che si erano levate critiche sulla lentezza nel raggiungere alcune delle aree colpite.

