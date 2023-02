Terremoto Turchia-Siria, chi è la famiglia italiana di sei persone dispersa ad Antiochia Si tratta di sei adulti e sei minori, di origini siriane, residenti in Lombardia. Si aggiungono ad Angelo Zen”, l’imprenditore veneto che risulta irrintracciabile a Kahramanmaras, in Turchia, devastata dal terremoto.

La famiglia italiana di origine siriana dispersa sotto le macerie del terremoto ad Antiochia, secondo quanto si apprende, è residente in Lombardia. Lo ha detto poco fa il ministro degli Esteri Antonio Tajani ai microfoni di ‘Il Cavallo e la torre' su Raitre.

Ad Antiochia in Turchia una famiglia con tre adulti e tre minori con passaporto italiano ma di origine siriana".

"Abbiamo chiesto notizie alla nostra Protezione civile che è operativa come si è visto ad Antiochia ma ancora non si hanno notizie e abbiamo chiesto anche alla Protezione civile turca", ha aggiunto il Ministro. Queste sei persone "si aggiungono all'altro italiano Angelo Zen che non risponde agli appelli. Siamo in contatto con entrambe le famiglie e continuiamo a sperare di poter rintracciate queste sette persone, l'Unità di crisi alla Farnesina lavora 24 ore su 24″, ha concluso.

Angelo Zen è un sessantenne di Martellago (Vicenza), specializzato in manutenzione di macchine industriali, soggiornava in un albergo di Kahramanmaras andato completamente distrutto dopo la scossa di magnitudo 7.8 registrata tre notti fa, e che ha già provocato oltre 12mila vittime secondo il bilancio ufficiale in continuo aggiornamento.

Intanto, fa sapere Tajani, per la Turchia "partirà la nave San Marco per portare altri aiuti e un ospedale da campo per la popolazione". Per le conseguenze del terremoto in Siria, "con l'amministrazione della Difesa invieremo a Beirut materiale sanitario e ambulanze regalati da privati che consegneremo alla Mezzaluna rossa".