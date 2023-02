Nel paese di Angelo Zen, disperso dopo il terremoto in Turchia: “Speriamo di poterlo riportare qui tra noi” Nel paese di Angelo Zen, il 50enne di Maerne di Martellago disperso nell’area turca colpita dal terremoto, sperano possa essere sopravvissuto. E che, una volta individuato, possa tornare a casa.

A cura di Elia Cavarzan

Immagine da Facebook.

Angelo Zen, 50enne specializzato nel settore dell'oreficeria, si trovava nella regione turca colpita dal sisma. La sua famiglia non ha più notizie di lui dal giorno del tragico terremoto che ha sconvolto tutto il mondo. Il sindaco di Martellago, Andrea Saccarola, racconta a Fanpage.it: "Tutta la comunità di Martellago si stringe attorno alla famiglia del disperso. Ho sentito i familiari e hanno chiesto il massimo riserbo sulla questione. Sono giustamente in apprensione come lo è tutta la comunità di Martellago".

Il primo cittadino poi aggiunge: "La Farnesina è in contatto con il presidente Luca Zaia e la famiglia. Stiamo tutti attendendo notizie mentre speriamo di rivederlo a casa e qui, nel suo paese di residenza".

La comunità di Martellago, intanto, è sconvolta. Il parroco del paesino in provincia di Venezia, Don Siro Zorzi, spiega ai microfoni di Fanpage.it: "Una sofferenza che si somma alla sofferenza di migliaia di persone coinvolte nel terremoto. Terribile. La comunità tutta si è stretta nella preghiera per stare vicino alla famiglia alla famiglia di Angelo Zen, che si trovava proprio nell'area interessata dal terremoto".

Continua poi il parroco: "Ci teniamo pronti a stare vicini alla famiglia e ad aiutare le popolazioni colpite dal sisma, non appena la Diocesi ci indicherà dei canali per prestare solidarietà alle popolazioni colpite".

La speranza, tra le vie del paese di residenza di Angelo Zen, continua ad aleggiare per non lasciare spazio allo scenario peggiore: "Angelo Zen tornerà a casa", spiega il sindaco Andrea Saccarola, "noi tutti lo vogliamo sperare. Il municipio, i conpaesani, la famiglia. Siamo tutti a disposizione per prodigarci al rientro di Angelo che dovrà riabbracciare prima di tutto la sua famiglia e in un secondo momento, l'intera comunità di Martellago e Maerne".