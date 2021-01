Scontri con la polizia e assalto al Congresso da parte dei sostenitori di Trump nel giorno della certificazione della vittoria di Biden alle presidenziali Usa. Gruppi di sostenitori del Presidente uscente, dopo aver partecipato al suo comizio in cui aveva affermato che il novo presidente era illegittimo, si sono diretti verso il Congresso entrando infine a Capitol Hill. Come prima conseguenza il Parlamento è stato evacuato dalla polizia, Pence è stato scortato fuori dall'aula del Senato e la certificazione della vittoria di Biden sospesa. Dopo aver circondato il Parlamento salendo anche sulle gradinate e le balconate, migliaia di fan di Donald Trump hanno eluso gli agenti di guardia e folti gruppi di manifestanti hanno fatto irruzione dentro il complesso di Capitol Hill a Washington, dove il Congresso è riunito in sessione congiunta per certificare l'elezione di Joe Biden e hanno invaso stanze corridoi.

Trump invita alla calma i suoi sostenitori

La protesta era stata incoraggiata dallo stesso presidente uscente Trump durante il suo comizio all'Ellipse, il parco a sud della Casa Bianca, in cui aveva esortato tutti a difendere la sua vittoria continuando a denunciare presunti brogli elettorali. Dopo l'irruzione al Congresso, però, Trump ha twittato "Restate pacifici!". L'invito mandato su Twitter da Donald Trump ai manifestanti che hanno preso d'assedio il Congresso recita: "Per favore, sostenete la polizia e le forze dell'ordine, sono davvero dalla parte del nostro Paese". Donald Trump junior, il figlio del presidente degli Stati Uniti ha invitato alla calma i manifestanti. "Questo è sbagliato e non è quello che siamo", ha scritto Trump Jr su Twitter, aggiungendo "siate pacifici e usate i diritti che vi sono garantiti dal primo emendamento ma non iniziate a comportarvi come l'altra parte. Abbiamo un Paese da salvare e questo non aiuta nessuno".

Mascherine antigas a deputati e senatori del Congresso

Durante i primi scontri con la polizia all'esterno del Congresso usati spray al peperoncino ma gli agenti si apprestano a usare anche i lacrimogeni. A deputati e senatori infatti è stato ordinato di indossare mascherine antigas mentre ai dipendenti è stato ordinato di chiudersi all'interno degli uffici. Dopo l'irruzione nel Palazzo, la polizia del Campidoglio di Washington ha ordinato l'evacuazione di alcuni edifici del Congresso. In particolare la polizia ha comunicato al personale del Congresso di evacuare il Cannon House Office Building e l'edificio che ospita la Library of Congress mentre Pence è stato scortato fuori dal Campidoglio attraverso tunnel sotterranei e portato via dagli uomini della sicurezza dopo che che nelle scorse ore si è rifiutato di opporsi alla certificazione del voto come chiesto a gran voce da Trump.

Assalto al congresso Usa, la polizia chiede rinforzi, scatta coprifuoco a Washington

Sopraffatta dai manifestanti pro Trump, la Capitol Police ha chiesto rinforzi, si tratta della forza di polizia di Washington addetta alla sicurezza del complesso di Capitol Hill che ospita il Congresso, lo riporta la Cnn. Intanto il sindaco di Washington Dc, Muriel Bowser, ha annunciato il coprifuoco in città dalle 18:00 di questa sera alle 6 di domani mattina.