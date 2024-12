Siria, news in diretta: Onu: “1.1 milioni di nuovi sfollati in due settimane”, migliaia di corpi in fossa comune a Damasco

Cinque giorni dopo la caduta di Assad, i leader dei paesi del G7 si riuniranno oggi in videoconferenza per esaminare la situazione in Siria. I rappresentanti del forum intergovernativo si sono comunque già detti pronti a sostenere la transizione verso un governo "inclusivo e non settario" che rispetti i diritti delle donne e delle "minoranze religiose ed etniche".

Domani sarà invece la Giordania ad ospitare un vertice sulla crisi siriana che riunirà i ministri degli Esteri di diversi paesi occidentali, turchi e arabi. Nella giornata di ieri, in visita in Giordania, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha chiesto "una transizione inclusiva" del potere verso un governo "responsabile e rappresentativo".

Il capo della diplomazia americana "ha ribadito che è importante che tutti gli attori in Siria rispettino i diritti umani, il diritto internazionale umanitario e adottino tutte le misure possibili per proteggere i civili, compresi i membri dei gruppi minoritari", secondo una dichiarazione del portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller. Il segretario di Stato ha poi parlato ad Ankara con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, insistendo sulla "necessità di garantire che la coalizione creata per sconfiggere l'ISIS possa continuare a svolgere la sua missione cruciale".