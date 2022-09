Morte Regina Elisabetta, oggi la salma arriva a Edimburgo prima del viaggio verso Londra

Continua in tutto il mondo il lutto per la morte della Regina Elisabetta II.

Oggi il feretro della sovrana verrà portato dal castello di Balmoral, dove è morta l'8 settembre, al palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo. Il viaggio di sei ore avverrà su un carro funebre che attraverserà le contee fino alla capitale della Scozia. Da lì, in aereo, martedì pomeriggio verrà portato a Londra, dove verrà esposto in precedenza per quattro giorni a partire dal 14 a Westminster Hall.

Ufficializzata la data dei funerali: si terranno il 19 settembre. Vi parteciperanno, tra gli altri, anche il presidente Usa Joe Biden e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Ieri la proclamazione di re Carlo III, mentre il resto della famiglia reale ha reso omaggio a Elisabetta recandosi a Balmoral. Presenti i figli della Regina, Anna, Edoardo e Andrea con i figli, ma anche William e Kate, freschi del titolo di Principe e Principessa del Galles, e Harry e Meghan.