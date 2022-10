Governo, Meloni: “Esecutivo politico, vedrò Salvini e Berlusconi a giorni”. Le news di oggi sui ministri

Giorgia Meloni nel pieno delle trattative per il nuovo governo. Si allontana l'ipotesi di Salvini al Viminale, ritenuto non idoneo anche per via del processo che lo vede imputato per il caso Open Arms. Il ministero dell'Interno potrebbe invece essere guidato dal prefetto Matteo Piantedosi, che era stato capo gabinetto quando Salvini era ministro durante il governo giallo-verde. Il leader della Lega potrebbe però considerare un compromesso riuscire a collocare al Viminale la sua fedelissima Giulia Bongiorno, che è stata già ministra e che lo difende nel processo che lo vede coinvolto. Il leader del Carroccio potrebbe invece accontentarsi delle Infrastrutture.

Meloni ha detto chiaramente che intende comporre una squadra di "alto profilo", con ministri competenti. E quindi se i partiti non possono offrire figure valide per alcune caselle potrebbero essere occupate da tecnici. Soprattutto in ministeri delicati come l'Economia. Ieri Fabio Panetta, componente del board esecutivo della Bce, uno dei nomi su cui Meloni punta di più, ha ricevuto l'endorsement dell'ex ministra ed economista Elsa Fornero. Si sarebbe invece aperto un ‘caso Ronzulli', parlamentare vicinissima a Silvio Berlusconi, a cui Meloni non vorrebbe affidare il ministero della Salute. È probabile che Licia Ronzulli dovrà accontentarsi di un ministero minore, come Pari opportunità o Politiche giovanili. L'ostacolo principale per la leader di Fdi sono le posizioni della senatrice a favore del Green Pass e dei vaccini durante la pandemia.