Nuovo governo, oggi l’elezione dei Presidenti di Camera e Senato in Parlamento: le votazioni in diretta

"L'equilibrio europeo si sposta sulle Nazioni. Il mio futuro politico? Potrei ricandidarmi". Lo dice in un'intervista, Marine Le Pen sul Corriere della Sera. "Noi più vicini a Salvini, ma Meloni è dalla parte giusta", dice. La leader del Rassemblement national considera il successo di Giorgia Meloni un incoraggiamento per la sua lotta politica? "Sì, perché da molti anni ormai assistiamo al grande ritorno delle nazioni. Da tempo dico che la divisione destra sinistra non esiste più, sostituita da quella tra "nazionali", ovvero coloro che difendono la nazione, e "mondialisti" che sperano nella cancellazione delle nazioni a beneficio di strutture sovranazionali come l'Unione europea o altre. Questa nuova divisione si è imposta in tutto il mondo e soprattutto in Europa, in Ungheria, Polonia, Svezia, in Francia e ora in Italia. Questo avrà conseguenze sul dibattito politico, e sulla natura e la direzione delle istituzioni europee".