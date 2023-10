Mestre, pullman precipita dal cavalcavia e cade sui cavi elettrici: numerose vittime e feriti tra i passeggeri a bordo

Un pullman con numerose persone a bordo è precipitato da un tratto sopraelevato a Mestre finendo sul sedime ferroviario che scorre accanto alla strada principale. Secondo le prime informazioni, vi sarebbero vittime e feriti. Il tutto si è verificato intorno alle 19.50. Sospesa la linea ferroviaria tra Mestre e Venezia. Sul posto vigili del fuoco e ambulanze. Stando a quanto finora noto, il bus sarebbe precipitato dal cavalcavia della Libertà per poi finire sulla sottostante via Pila. Il veicolo si è poi incendiato a causa dell'impatto. Sono in corso le operazioni di soccorso.

L'Usl 3 di Venezia ha attivato il protocollo delle "grandi emergenze" che prevede la messa a disposizione di tutti gli ospedali e dei medici del pronto soccorso di tutte le strutture del posto. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha fatto sapere di star seguendo con attenzione l'evoluzione del drammatico incidente. Secondo il Prefetto di Venezia, vi sarebbero almeno 10 morti e 40 feriti. Il bilancio è però ancora provvisorio.

