Bus precipita a Mestre: il video girato subito dopo l’incidente mostra il mezzo in fiamme A Mestre un bus è precipitato da un cavalcavia: la prefettura parla di almeno 21 morti e 12 feriti. Le immagini riprese da un passante poco dopo la caduta mostrano il veicolo in fiamme, mentre vicino alcune persone – probabilmente sopravvissuti – tentano di assistere chi è rimasto all’interno.

A cura di Luca Pons

Nella serata di oggi, martedì 3 ottobre, un bus è precipitato da un cavalcavia a Mestre. Le notizie sono ancora in arrivo, ma secondo fonti di stampa la prefettura avrebbe parlato di 21 morti finora e 12 feriti, oltre a 4-5 dispersi. Ci sarebbe anche una bambina tra i feriti, che sarebbe rimasta ustionata. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha descritto una "scena apocalittica", ed è stato il primo a parlare di almeno 20 morti.

Un video, filmato da un passante poco dopo l'incidente e diffuso su Facebook, mostra la situazione. Il bus sembra essere ribaltato e in fiamme: una densa colonna di fumo si alza dal veicolo, mentre vicino alcune persone sono chinate, come per guardare all'interno. Non è chiaro se si tratti di soccorritori già arrivati sul posto, o di persone sopravvissute alla caduta.

Il mezzo è caduto da un cavalcavia sfondando il guard rail. Le immagini, riprese dallo stesso cavalcavia, rendono l'idea dell'altezza da cui il bus è precipitato nel vuoto: si tratta di decine di metri. È possibile sentire le grida di diverse persone, probabilmente proprio quelle che si trovano vicine al bus e stanno cercando di aiutare chi è dentro il mezzo. In lontananza ci sono numerose sirene. Poco dopo il momento in cui è stato ripreso il video, sulla scena sono arrivate ambulanze e forze dell'ordine.

L'Usl 3 di Venezia ha attivato il protocollo "grandi emergenze". Questo prevede che siano messi a disposizione tutti i Pronto la messa a disposizione di tutti i pronto soccorso degli ospedali cittadini. In più, è stato richiamato al lavoro il personale di rinforzo.