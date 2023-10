Bus precipitato a Mestre, il sindaco Brugnaro: “Scena apocalittica, non ci sono parole” Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro: “Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto. Una scena apocalittica, non ci sono parole”.

"Una scena apocalittica". Così il sindaco di Venezia ha descritto, in un post sui social network, la tragedia avvenuta a Mestre, dove un autobus pieno di passeggeri è precipitato da un tratto sopraelevato sul sedime ferroviario che scorre accanto alla strada principale. Il primo cittadino si è precipitato sul posto per assistere in prima persona alle operazioni di soccorso ed ha già annunciato di aver immediatamente disposto il lutto cittadino. "Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità. Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto. Una scena apocalittica, non ci sono parole". Il sindaco ha quindi spiegato al Tg2 che il bus stava svolgendo un servizio di trasporto per gli ospiti di un campeggio.

Anche dalla premier Giorgia Meloni un messaggio di vicinanza alle vittime: "Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il sindaco Luigi Brugnaro e con il ministro Matteo Piantedosi per seguire le notizie su questa tragedia".

L'incidente nel tardo pomeriggio di oggi

Nel tardo pomeriggio di oggi il pullman, con a bordo numerose persone, è precipitato da un tratto sopraelevato di via dell'Elettricità, a Mestre (Venezia), da un'altezza di 15 metri, finendo sull'area di sedime ferroviario che scorre a fianco della strada. Il bilancio è di almeno dici morti e molti feriti. Sul posto si sono recati tempestivamente i vigili del fuoco e tutte le ambulanze a disposizione. Non si conosce al momento la dinamica dell'incidente. Il mezzo precipitato dal cavalcavia era un bus di linea della Actv.

Richiamati in servizio medici e infermieri

La situazione è dunque estremamente grave: alle prime notizie della tragedia la direzione dell'Azienda sanitaria, in contatto con la Centrale Operativa del Suem118, ha fatto scattare il PEIMAF, Piano Emergenza Interno Massiccio Afflusso di Feriti. Sono quindi stati richiamati in servizio i medici e il personale dell'emergenza-urgenza, sono stati inoltre messi a disposizione tutti i mezzi dai diversi presidi ospedalieri. I Pronto Soccorso di tutti gli Ospedali si sono allertati secondo precisi protocolli allestendo aree destinate ad accogliere un numero elevato di feriti.