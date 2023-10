Chi erano le vittime del bus di Mestre: tutti turisti provenienti da un campeggio Erano diretti al campegguo ‘Hu’ di Marghera i turisti del pullman vittime dell’incidente di stasera sul cavalcavia di Mestre. Tra loro ci sono anche dei bambini.

A cura di Davide Falcioni

È di almeno 21 morti, 12 feriti e alcuni dispersi – un numero che dovrebbe oscillare tra i 4 e i 5 – il bilancio dell'incidente del pullman avvenuto a Mestre/Marghera questa sera. A fornire il bilancio della tragedia è stata la Prefettura in costante contatto con i soccorritori, che tuttora sono al lavoro sui resti dell'autobus di linea. Per un bilancio ufficiale dei morti sarà necessario attendere: tra loro, come ha confermato anche il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, ci sono almeno due bambini.

Il bus svolgeva servizio di trasporto per conto di un campeggio

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, nel descrivere la scena come "apocalittica" decretando il lutto cittadino, ha spiegato al Tg2 che il bus stava svolgendo un servizio dedicato per un campeggio. "Era un autobus pubblico, ma non era adibito a servizio pubblico locale. Il servizio era dedicato ai turisti che andavano in campeggio". Tra i turisti in questione ci sarebbero anche cittadini ucraini e tedeschi. La struttura ricettiva è il campeggio ‘Hu' di Marghera, che si trova all'inizio della strada Romea e fornisce un servizio di navetta per Venezia. Al momento il camping è chiuso e gli addetti non rilasciano dichiarazioni.

Decine di ambulanze sul posto

Sul luogo del disastro si sono precipitate decine di ambulanze e tutti i mezzi dei vigili del fuoco disponibili e – vista la gravità della situazione – la direzione dell'Azienda sanitaria, in contatto con la Centrale Operativa del Suem118, ha fatto scattare il PEIMAF, Piano Emergenza Interno Massiccio Afflusso di Feriti. Sono quindi stati richiamati in servizio i medici e il personale dell'emergenza-urgenza, sono stati inoltre messi a disposizione tutti i mezzi dai diversi presidi ospedalieri. I Pronto Soccorso di tutti gli Ospedali si sono allertati secondo precisi protocolli allestendo aree destinate ad accogliere un numero elevato di feriti.

L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 20 sul cavalcavia della bretella che da Mestre porta verso Marghera e l'autostrada A4. Nel primo tratto in discesa il pullman, per cause da accertare, ha sfondato il parapetto, è caduto giù finendo tra un magazzino e i binari della stazione di Mestre, incendiandosi. Alcune delle prime vittime recuperate sarebbero morte carbonizzate.