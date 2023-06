Maturità 2023, la seconda prova in diretta: le tracce di latino al classico e di matematica allo scientifico

La seconda prova della Maturità 2023 in diretta, su Fanpage.it l'arrivo delle tracce per le materie di indirizzo: la traduzione della versione di latino al classico e la soluzione del problema di matematica allo scientifico. Alle 8.30 di oggi, giovedì 22 giugno 2023, al via il secondo scritto dell’esame di Stato, che vale 20 punti per il voto finale.

Le materie della seconda prova cambiano da scuola a scuola, l'obiettivo è infatti verificare le competenze degli allievi nelle discipline caratterizzanti i corsi di studio: latino al classico, matematica allo scientifico, lingua e cultura straniera al linguistico, economia aziendale per Amministrazione, Finanza e Marketing.

Gli studenti avranno a disposizione dalle 6 alle 8 ore in base all’indirizzo di studio, tranne che per i licei musicali e coreutici dove la seconda prova si tiene in due giorni.

