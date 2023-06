Seneca alla versione di latino per la seconda prova della Maturità: traccia, traduzione e commento Testo, significato e traduzione del brano Chi è saggio non segue il volgo di Seneca scelto dal MIM per la versione della seconda prova scritta della Maturità 2023 al liceo Classico.

È partita oggi, giovedì 22 giugno, la seconda prova scritta dell'esame di Maturità 2023. Per il liceo classico la materia caratterizzante dell'indirizzo di studi è il latino. La traccia scelta dal Ministero, secondo le indiscrezioni che saranno confermate nel pomeriggio con la pubblicazione della stessa sul sito ufficiale, è una versione di Seneca tratta dall'opera "Lettere morali a Lucilio" e intitolata "Chi è saggio non segue il volgo". Gli studenti, a partire dalle 08:30, hanno sei ore di tempo a disposizione per completare traduzione e comprensione del testo.

Si ricordi che la seconda prova scritta vale 20 punti. Nel 2019, l'ultima volta che prima della pandemia di Covid la seconda prova scritta era stata scelta dal Ministero dell'Istruzione, erano usciti sempre al classico Tacito e Plutarco. Si trattava di una prova mista latino e greco.

Chi è Seneca e di cosa parlano le lettere a Lucilio

Seneca è un filosofo, drammaturgo e politico romano, tra i massimi esponenti dello stoicismo eclettico di età imperiale e tra gli autori latini più conosciuti e studiati.

Seneca non usciva alla Maturità dal 2017 e sale al primo posto della “classifica” degli autori più scelti dal dopoguerra a oggi: con 16 “apparizioni” eguaglia infatti Cicerone, assente dal 2009. Nell’ultimo esame di Stato pre-pandemia era stato infatti proposto un brano di Tacito.

Nel brano scelto per la seconda prova della Maturità 2023 al liceo Classico Seneca mostra all'amico Lucilio come i precetti della filosofia possano guidare alla virtù in mezzo ai falsi valori. Precisamente, "il testo proposto nella seconda prova del liceo Classico è tratto dalle Epistulae morales ad Lucilium di Lucio Anneo Seneca, un’opera scritta durante gli anni del ritiro a vita privata (62-65 d.C.) che consta di 124 lettere suddivise in venti libri. Si tratta di un brano tratto dalla lunghissima epistola 94 del quindicesimo libro costituita da settantaquattro paragrafi", ha specificato Skuola.net.

Il testo della traccia alla seconda prova per il liceo Classico

Ecco, di seguito, il testo proposto per la seconda prova alla Maturità 2023:

"Omnia ista exempla, quae oculis atque auribus nostris ingeruntur, retexenda sunt et plenum malis sermonibus pectus exhauriendum. Inducenda in occupatum locum virtus, quae mendacia et contra verum placentia exstirpet, quae nos a populo, cui nimis credimus, separet ac sinceris opinionibus reddat. Hoc est enim sapientia, in naturam converti et eo restitui, unde publicus error expulerit. Magna pars sanitatis est hortatores insaniae reliquisse et ex isto coitu invicem noxio procul abisse.

Hoc ut esse verum scias, aspice, quanto aliter unusquisque populo vivat, aliter sibi. Non est per se magistra innocentiae solitudo nec frugalitatem docent rura, sed ubi testis ac spectator abscessit, vitia subsidunt, quorum monstrari et conspici fructus est. Quis eam, quam nulli ostenderet, induit purpuram? Quis posuit secretam in auro dapem? Quis sub alicuius arboris rusticae proiectus umbra luxuriae suae pompam solus explicuit? Nemo oculis suis lautus est, ne paucorum quidem aut familiarium, sed apparatum vitiorum suorum pro modo turbae spectantis expandit. Ita est: inritamentum est omnium, in quae insanimus, admirator et conscius. Ne concupiscamus efficies, si ne ostendamus effeceris. Ambitio et luxuria et inpotentia scaenam desiderant; sanabis ista, si absconderis.

Itaque si in medio urbium fremitu conlocati sumus, stet ad latus monitor et contra laudatores ingentium patrimoniorum laudet parvo divitem et usu opes metientem. Contra illos, qui gratiam ac potentiam attollunt, otium ipse suspiciat traditum litteris et animum ab externis ad sua reversum".

La traduzione della versione di Seneca "Chi è saggio non segue il volgo"

Ecco, di seguito, la traduzione del brano di Seneca scelto dal MIM per la seconda prova scritta alla Maturità 2023 per il liceo Classico:

"Bisogna eliminare questo campionario di esempi che ci trapassano gli occhi e le orecchie, e liberare l'animo ingombro di discorsi nocivi. In chi ne è preda bisogna far penetrare la virtù, perché estirpi le menzogne e le convinzioni in contrasto con la verità, perché ci separi dal volgo cui diamo troppa fiducia e ci riconduca a pensieri incorrotti. La saggezza consiste in questo: rifarsi alla natura, ritornare là dove un abbaglio comune ci aveva cacciato.

Buon senso significa soprattutto abbandonare chi ci istiga alla follia e tenersi lontani da un connubio dannoso alle due parti. Vuoi rendertene conto? Guarda come in pubblico uno vive diversamente che in privato. La solitudine non è di per sé maestra di onestà o la campagna di frugalità; però, quando se ne sono andati testimoni e spettatori, cessano i vizi, che si beano di essere ostentati e osservati. 70 Chi indossa vesti di porpora per non esibirle? Chi mette le vivande in stoviglie d'oro solo per se stesso? Davvero uno dispiega lo sfarzo del suo lusso, sdraiato in solitudine, all'ombra di un albero nei campi? Nessuno sfoggia per il piacere dei suoi occhi o di poca gente o degli amici, ma sciorina l'apparato dei suoi vizi secondo la folla che lo guarda. È proprio così : la spinta verso tutto quello per cui diamo segni di follia è la presenza di un ammiratore e di un testimone. Spegni il desiderio, se togli la possibilità di ostentazione. L'ambizione, lo sfarzo, la sfrenatezza, hanno bisogno della ribalta: se li tieni nascosti, ne guarirai.

E così , se ci troviamo in mezzo allo strepito delle città, ci stia a fianco uno che ci consigli, e alla lode di ingenti patrimoni opponga la lode di chi è ricco con poco e misura le ricchezze dall'uso che se ne fa. Contro coloro che esaltano il favore della massa e il potere, lui sottolinei con ammirazione l'esistenza ritirata dedita agli studi e l'anima che si ripiega su se stessa".