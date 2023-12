Manovra 2024, oggi il testo definitivo: verso l’esame al Senato, tutte le novità su pensioni e nuovi bonus, news in diretta

La manovra 2024 approda in Senato, oggi il testo definitivo, le news in diretta sull'iter di approvazione della prossima Legge di Bilancio e le novità in tema di pensioni, Irpef, taglio del cuneo fiscale, bonus e misure su famiglia, natalità e casa. Nella notte la commissione Bilancio del Senato ha completato i lavori sul testo della manovra, chiudendo i lavori all'alba: i senatori hanno approvato gli emendamenti del governo sul taglio delle pensioni dei medici, sul finanziamento del Ponte sullo Stretto di Messina, ma anche sulla cedolare secca aumentata al 26%, oltre alla proposta delle opposizioni per stanziare 40 milioni di euro contro la violenza sulle donne.

Dopo poche ore la commissione ha conferito il mandato al relatore per portare il ddl in Aula. Il voto sulla fiducia è atteso entro venerdì 22 dicembre, poi il testo passerà alla Camera: l'obiettivo è concludere l'iter prima del 31 dicembre ed evitare l'esercizio provvisorio. Oggi l'Aula di Palazzo Madama voterà il bilancio: la discussione generale sul testo della manovra, invece, partirà mercoledì 20 dicembre.

27 minuti fa 13:00 Le misure in tema pensioni, da quota 103 a Ape Sociale e Opzione Donna Una parte importante della prossima manovra è dedicata alle pensioni: si prevede la conferma di quota 103, ma con un assegno più basso e un tempo d'attesa più lungo per chi decide di approfittarne. L'Ape sociale viene confermata ma con un'età minima alzata a 63 anni e 5 mesi. Opzione donna invece viene di fatto integrata con l'Ape sociale, dato che si applicano gli stessi criteri, con una differenza: il numero di anni di contributi richiesto si abbassa di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di due anni. A cura di Luca Pons 57 minuti fa 12:30 Cosa prevede la prossima manovra del governo Meloni La legge di bilancio del governo Meloni per il 2024 contiene numerosi interventi in vari settori: stipendi, pensioni, casa, famiglia. Tra i principali la proroga del taglio del cuneo fiscale, ma anche una modifica alle pensioni che rende più difficile l'accesso al pensionamento anticipato. Il testo stanzia i fondi per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, aumenta l'Iva su pannolini e assorbenti, prolunga la carta acquisti Dedicata a te. Nessuna proroga, invece, per il superbonus 110% edilizio. A cura di Luca Pons 1 ora fa 12:01 La manovra 2024 in Senato, oggi il testo definitivo, news in diretta La legge di bilancio è stata approvata dalla commissione Bilancio del Senato: con una maratona notturna i senatori hanno concluso il lavoro sugli emendamenti, e ora il testo è definitivo. L'Aula di Palazzo Madama oggi voterà il bilancio, mentre la discussione generale sul testo della manovra partirà mercoledì 20 dicembre. A cura di Luca Pons