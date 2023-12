Cosa ha deciso alla fine il governo Meloni sulle pensioni dei medici per il 2024 Le pensioni del personale sanitario saranno penalizzate dal 2024 in poi per chi sceglie la pensione anticipata o di anzianità, invece di quella di vecchiaia. I medici potranno lavorare fino a 70 anni, ma il governo ha rinunciato ad alzare la soglia a 72 anni. Intanto i sindacati hanno annunciato un altro sciopero di 48 ore per gennaio.

Il testo della manovra è arrivato alla sua forma definitiva, approvata questa mattina dalla commissione Bilancio del Senato. Con l'approvazione degli emendamenti del governo, si è anche chiusa – per il momento – la questione delle pensioni del personale medico, che saranno tagliate meno di quanto si prospettasse nella prima versione della legge.

Nelle scorse settimane la categoria dei medici è stata quella che ha protestato in modo più acceso contro le norme in legge di bilancio: sia per l'utilizzo sbagliato che viene fatto dei pochi fondi riservati alla sanità, sia per un taglio alle pensioni che ha scatenato lo sciopero a inizio dicembre.

Quest'ultima norma, inserita nella prima versione della legge di bilancio, non riguarda solo i medici ma anche gli infermieri, oltre agli insegnanti delle scuole materne ed elementari, gli ufficiali giudiziari e i dipendenti degli enti pubblici. Tutte queste categorie, andando in pensione l'anno prossimo, avranno un assegno più basso rispetto a quello che avrebbero avuto lasciando il lavoro quest'anno. Il motivo è che gli anni di contributi versati tra il 1981 e il 1995 saranno calcolati in modo diverso, portando a un importo ridotto.

Con l'emendamento del governo, si è modificato l'intervento. Il taglio riguarderà solo chi va in pensione anticipata, o prende la pensione di anzianità. Chi smette di lavorare perché ha raggiunto i 67 anni di età, con almeno 20 anni di contributi, avrà invece l'assegno pieno. Per il personale sanitario, poi, c'è un ‘beneficio' ulteriore: una volta raggiunta la pensione di anzianità (42 anni e 10 mesi di contributi, oppure 41 anni e 10 mesi per le donne), si potrà continuare a lavorare ancora per ridurre il taglio della pensione. Se si lavorerà per altri tre anni, il taglio sarà completamente eliminato e si potrà avere l'assegno pieno.

Questo ha portato il governo a un ulteriore intervento: sarà possibile chiedere di restare in ospedale anche passati i 40 anni di servizio, fino all'età limite di 70 anni. Ieri, nelle ore concitate che hanno portato all'approvazione della manovra, era spuntata anche un'altra ipotesi: quella di alzare l'età a 72 anni per i medici, in modo da permettere di lavorare più a lungo e compensare le carenze di personale. La proposta però è stata velocemente ritirata, dopo le proteste dei sindacati e delle opposizioni. L'età limite, quindi, resta fissata a 70 anni.

L'intervento per mitigare gli effetti del taglio delle pensioni, però, non è bastato al personale sanitario. Questa mattina i sindacati Anaao-Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up hanno annunciato un nuovo sciopero di 48 ore a gennaio: "La manovra economica per il 2024 è l'ennesimo schiaffo al Servizio sanitario pubblico e ai suoi professionisti, perché mortifica i principi della salvaguardia della sanità pubblica e del diritto alla tutela della salute che continuano a non essere tra le priorità di questo Paese, a prescindere dal colore e dall'appartenenza politica di chi lo governa", hanno scritto in una nota.

I soldi stanziati dal governo saranno usati "in interventi non strutturali, ma di ‘propaganda' per far credere ai cittadini l'impegno a risolvere l'annosa questione dei tempi di attesa", hanno affermato medici e infermieri, ma la manovra "avvicina il Ssn al baratro". Per questo, "senza confronto e senza novità sostanziali sulle richieste alla base delle nostre mobilitazioni, nel mese di gennaio proseguiremo con 48 ore di sciopero". Le date esatte saranno annunciate nelle prossime settimane.