Medici a Fanpage: “Per cancellare sciopero non basta eliminare taglio pensioni, manovra è sbagliata” Lo sciopero dei medici è confermato per il 5 dicembre, a prescindere che il governo Meloni modifichi la norma sul taglio delle pensioni. Pierino Di Silverio, segretario del sindacato Anaao-Assomed, lo ha confermato a Fanpage.it: “Le pensioni sono la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

A cura di Luca Pons

Lo sciopero dei medici sarà il 5 dicembre 2023, come annunciato dai sindacati Anaao-Assomed e Cimo-Fesmed, e l'impegno del ministro della Salute Orazio Schillaci a cambiare la norma sul taglio delle pensioni non basta per ritirarlo. Lo ha detto Pierino Di Silverio, segretario di Anaao-Assomed, a Fanpage.it. Oggi il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ha detto che il governo Meloni "sta lavorando" per modificare l'intervento che prevede di ridurre le pensioni per i dipendenti pubblici (tra cui i medici) nel 2024. Lo ha ribadito anche il ministro della Salute Orazio Schillaci a SkyTg24: "C'è tutta l'intenzione e l'interesse a cercare di rivedere la norma".

Siete soddisfatti?

Solo parzialmente

Perché?

Il problema non è soltanto sulle pensioni. Si vuole far passare un messaggio che a nostro avviso è parzialmente corretto. La norma sulle pensioni è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Bene che si cominci a ritirare la norma, ci aspettiamo un'azione coraggiosa, come abbiamo sempre detto.

Cosa contestate?

In generale, il modo in cui vengono usati quei pochi soldi che ci sono per la sanità. Se tu li investi per abbattere le liste d'attesa premiando il lavoro straordinario e le strutture private, anziché gratificare il lavoro ordinario e le strutture pubbliche, le Regioni continueranno ad avere soldi che faticheranno a spendere, come è già successo. Se noi chiediamo il rinnovo del contratto, e tu metti una certa quantità di fondi ma poi la destini a tutti quanti – che è legittimo, per carità, tutti devono rinnovare il contratto – senza aumentarla, quei soldi che per noi sarebbero stati sufficienti diventano insufficienti.

Quindi le vostre richieste vanno al di là delle pensioni?

Noi chiediamo chiarezza sulla fine che fanno i 2,3 miliardi di euro destinati al contratto collettivo, e chiediamo di detassare il lavoro ordinario.

La manovra arriverà in Aula nella settimana in cui è previsto lo sciopero. Per ora la protesta è confermata?

Assolutamente confermata, sì.

E, per mettere in chiaro le cose: anche se il governo decidesse di ritirare la norma sulle pensioni, sciopererete lo stesso?

Assolutamente sì. Noi ci aspettiamo segnali concreti. Di parole se ne sono spese tante, anche troppe. Vogliamo capire nei fatti cosa vuole dire per il governo investire nel personale sanitario. Se i fatti ci dicono quello che ci dice la legge di bilancio, per noi sono investimenti sbagliati. Non ne faccio nemmeno una questione di quantità di fondi, ma di come vengono usati.

A Fanpage.it aveva detto che lo sciopero sarebbe durato più giorni, invece l'annuncio è solo per martedì 5 dicembre.

È una questione regolamentare, uno sciopero non può essere dichiarato con una prima giornata con più di 24 ore. Ma questo non vuol dire che non ne seguiranno altri, anzi.

Come funziona concretamente uno sciopero, dal punto di vista dei pazienti?

Vengono salvaguardati i cosiddetti contingenti minimi, gruppi di medici che si occupano di tutto ciò che è urgenza. Tutto il resto invece, tutto ciò che è ordinario, sarà rimandato. Naturalmente lo sciopero, purtroppo, è fatto per creare disagi.

Come ci si può informare?

Chi ha delle procedure prenotate può chiedere tutte le informazioni al Cup [Centro unificato prenotazioni, ndr] dell'ospedale, o i vari servizi di assistenza agli utenti. Penso che le informazioni saranno anche diffuse dai servizi ospedalieri quando ci saranno le adesioni allo sciopero, con l'eventuale rinvio delle prestazioni.