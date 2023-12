Come cambiano le pensioni dal 2024 dopo l’approvazione della Manovra Tra Quota 103, Ape Sociale e Opzione Donna, con l’approvazione definitiva della Manovra alla Camera sono in arrivo diverse novità in tema di pensioni nel 2024. Ecco di cosa si tratta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Manovra 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo il via libera definitivo alla Manovra, nella serata del 29 dicembre 2023, sono in arrivo diverse novità nel capitolo pensioni. Tra Quota 103, Ape Sociale e Opzione Donna, l'anno prossimo cambieranno un po' di cose per chi vuole andare in pensione anticipata: confermata la penalizzazione per i medici che escono prima dal lavoro, ma non saranno toccate le pensioni di vecchiaia. Dal 1° gennaio 2024 scatterà inoltre la rivalutazione delle pensioni, con l'obiettivo di compensare l'impatto dell'inflazione che pesa sugli assegni. Vediamo quindi, punto per punto, come cambiano le pensioni nel 2024 dopo l'approvazione della Manovra del governo Meloni.

Come funziona Quota 103 nel 2024: i requisiti

In generale nel 2024 arriverà una stretta per quanto riguarda le pensioni anticipate, con una nuova serie di paletti per chi vuole uscire prima dal mercato del lavoro. Quota 103 – misura cavallo di battaglia della Lega – è confermata per tutto il 2024, ma con delle penalizzazioni: i requisiti di accesso restano gli stessi, 62 anni di età e 41 di contributi, ma l'assegno verrà ricalcolato con il metodo contributivo e con l'introduzione di un tetto massimo fissato a 2.500 euro. Il ricalcolo, per la maggior parte dei pensionati, comporterà un taglio sull'assegno. Infine, cambiano anche le finestre di uscita, che – una volta raggiunti i contributi necessari, passano da 3 a 7 mesi per i lavoratori privati e da 6 a 9 per quelli pubblici.

Come cambiano Ape Sociale e Opzione Donna

Anche Ape sociale e Opzione donna vengono confermate per il prossimo anno, ma si riduce la platea di possibili beneficiari. Vengono alzati i requisiti anagrafici: a 63 anni e 5 mesi per l'Ape sociale e a 61 anni per Opzione donna, con uno sconto di anno per ogni figlio (fino a un massimo di due. Nel primo caso non saranno ampliate le categorie di lavori gravosi e nemmeno per il secondo caso variano le classi di beneficiarie: possono accedere a Opzione donna le caregiver, le dipendenti che sono state licenziate, o coloro che presentano un'invalidità al 74%

Leggi anche Le notizie del 28 dicembre sulla manovra economica 2024

Cosa succede alle pensioni dei medici dal 2024

Per quanto riguarda le pensioni dei medici, che sono state oggetto di un'accesa discussione, alla fine il governo ha deciso di non toccare quelle di vecchiaia. Per chi decide di lasciare il lavoro in anticipo nel 2024, però, scatterà il taglio: questo riguarda anche altri dipendenti pubblici, come insegnanti e dipendenti degli uffici giudiziari. Chi va in pensione anticipata o di anzianità si vedrà ridurre l'assegno a causa di un ricalcolo dell'assegno. Solo per medici e infermieri, però, la Manovra stabilisce la possibilità di prolungare la permanenza in servizio una volta maturati i requisiti per l’uscita anticipata: per ogni mese in più di lavoro il taglio dell’aliquota sarà ridotto e dopo tre anni l'importo tornerà completo.

Rivalutazione pensioni 2024, la tabella degli aumenti fascia per fascia

Come accade ogni anno, le pensioni vengono rivalutate tenendo conto dell'impatto dell'inflazione. Si tratta, in sostanza, di un adeguamento al costo della vita: nel 2024 l'aumento previsto è del 5,4%, ma non verrà applicato allo stesso modo per tutti. Solo per gli assegni che a dicembre 2023 non superano i 2.272 euro lordi mensili (cioè quattro volte il trattamento minimo Inps, pari a 567,94 euro) l'indicizzazione sarà piena. La percentuale si vedrà poi gradualmente ridurre all'aumento dell'assegno. Le nuove fasce prevedono: 4,6% fra 4 e 5 volte il minimo; 2,9% tra 5 e 6 volte il minimo; 2,5% tra 6 e 8 volte il minimo; 2% fino a 10 volte il minimo; 1,2% oltre 10 volte il minimo.

Di quanto aumentano le pensioni minime dal 2024

L'aumento delle pensioni minime è una promessa che alcune forze di maggioranza (in primis Forza Italia) hanno messo sul tavolo a ogni legge di Bilancio. L'anno scorso era stato varato un aumento per gli over 75 che però quest'anno non ci sarà. Per tutti coloro che percepiscono una pensione minima, indipendente dall'età, l'aumento previsto nel 2024 è quello dato dalla rivalutazione.