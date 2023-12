Giorgia Meloni ringrazia la maggioranza per essere rimasta compatta nell’approvazione della Manovra “Ringrazio i parlamentari di maggioranza di Senato e Camera per il sostegno e la compattezza dimostrati”, ha scritto Giorgia Meloni commentando il via libera alla Manovra. La presidente del Consiglio ha ringraziato anche le opposizioni, sottolineando che la legge di Bilancio sia stata approvata senza il bisogno di ricorrere alla fiducia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Dopo l'approvazione della Manovra – arrivata nella serata del 29 dicembre, appena in tempo per evitare l'esercizio provvisorio – la presidente del Consiglio ha affidato a X i ringraziamenti ai parlamentari della maggioranza, ma non solo. Giorgia Meloni ha espresso il suo riconoscimento anche ai deputati di opposizione che hanno permesso di arrivare a un via libera in tempi rapidissimi.

"Approvata dal Parlamento la Legge di Bilancio. Ringrazio a nome mio e del Governo i parlamentari di maggioranza di Senato e Camera per il sostegno e la compattezza dimostrati. Un segnale positivo per una Manovra importante, che mette al centro le famiglie, il lavoro e le imprese. In linea con i principi che guidano la nostra azione e con il programma che gli italiani hanno votato", ha scritto Meloni sui social.

Per poi aggiungere: Questa volta la Manovra viene approvata senza il voto di fiducia. Ringrazio per questo anche le opposizioni che, pur nel forte contrasto sui temi, hanno contribuito allo svolgimento del dibattito. E ora avanti con determinazione, coraggio e responsabilità".

Durante le dichiarazioni di voto diversi esponenti dell'opposizione hanno sottolineato come l'esercizio provvisorio fosse stato evitato proprio grazie alla disponibilità e responsabilità dei gruppi di centrosinistra. "Arrivate tardi e male, non è mai accaduto prima che la Camera vedesse la legge di bilancio tra Natale e Capodanno. L'opposizione, perfino con eccessiva generosità, ha fatto in modo di evitare l'esercizio provvisorio a cui ci stavate spingendo", ha commentato Benedetto Della Vedova, di + Europa, aprendo le dichiarazioni di voto.

Ad ogni modo, oltre a Meloni anche il ministro dell'Economia ha commentato l'approvazione della legge di Bilancio: "Bene il Sì alla manovra. Proseguiamo su un percorso di prudenza, responsabilità e fiducia. Avanti così", ha commentato Giancarlo Giorgetti che si è presentato nell'Aula di Montecitorio all'apertura della seduta per le votazioni finali sulla legge di Bilancio.