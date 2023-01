I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023: estrazione in diretta

I numeri dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022-2023 saranno estratti in diretta questa sera, venerdì 6 gennaio 2023, durante la trasmissione televisiva Rai "I Soliti Ignoti-il ritorno", condotta da Amadeus. Il primo premio è di 5 milioni di euro, e verrà estratto in diretta insieme agli altri 4 biglietti di prima categoria. Oltre alle vincite più importanti, verranno estratti stasera anche i premi di seconda e terza categoria, i cosiddetti "premi di consolazione", di somma minore ma comunque considerevole. La verifica delle vincite è disponibile sul sito ufficiale della Lotteria Italia.

Lotteria Italia 2023, l'estrazione dei biglietti vincenti per la prima, seconda e terza categoria

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica i primi cinque biglietti estratti di prima categoria, che verranno associati a cinque simboli durante la trasmissione, abbinati a 5 vip. La serata comincia alle 20:30 con un concorrente che si cimenterà nell'indagine, fino al gioco finale del "parente misterioso". Solo alla fine del gioco, si estrarranno in diretta i biglietti vincenti, abbinati ai 5 vip che parteciperanno al gioco "Gli insoliti noti". Il loro piazzamento al gioco determinerà la classifica dei biglietti vincenti di prima categoria, con un primo premio da 5 milioni di euro.

Quest'anno sono stati venduti circa 6 milioni di biglietti: la tradizione tiene nonostante i rincari dell'ultimo periodo. I codici vincenti verranno comunicati in diretta il 6 gennaio durante la trasmissione condotta da Amadeus, e riportati nel Bollettino Ufficiale dell'estrazione della Lotteria Italia 2023, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Come verificare e riscuotere le vincite

Per verificare le vincite bisogna controllare il numero di serie del biglietto in possesso, e ci sono sei mesi di tempo per riscuotere i premi della Lotteria Italia. Dal 2022 sono stati “dimenticati” 30 milioni di euro: difatti i premi possono essere richiesti entro e non oltre 180 giorni dall'estrazione. I vincitori dovranno poi recarsi agli Uffici Premi delle Lotterie Nazionali con il biglietto vincente.