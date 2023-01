Lotteria Italia 2022-23, 6 milioni di biglietti venduti: la tradizione tiene malgrado il caro-bollette La guerra, il flagello del caro bollette e l’onda lunga della crisi per la pandemia. Eppure la lotteria della Befana, che sarà seguita a partire da domani sera in diretta da Fanpage.it, resiste bene in quanto a biglietti venduti.

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotteria Italia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sei milioni di biglietti della lotteria Italia venduti quest'anno, circa 400.000 mila in meno rispetto ai 6,4 milioni di biglietti del 2021, quindi un -5% e un deficit d'incasso pari a 2 milioni di euro. Sono queste le stime di Agipronews in riferimento alle vendite della tradizionale lotteria della Befana. L’estrazione dei tagliandi vincenti avverrà domani, 6 gennaio 2023 in diretta su Rai 1, e sarà seguita in diretta anche da Fanpage.it.

Meno regali e panettoni a Natale, ma i tagliandi venduti sono 6 milioni

Dati che comunque fanno intendere come la voglia di fortuna degli italiani resiste bene nonostante il flagello del caro bollette, grazie soprattutto a un costo del biglietto ancora contenuto, alla diffusa campagna “Disegniamo la fortuna” promossa dall’Agenzia delle Dogane a favore degli enti del terzo settore e sopratutto alla forza della tradizione: 6 milioni di biglietti venduti indicano infatti come il rito degli italiani ha resistito alla crisi peggiore del nuovo millennio dal 2008 a oggi. Va pure considerato come la scorsa edizione sia quella in cui la Lotteria Italia ha cavalcato la voglia di ripresa post-pandemica del Paese.

La lotteria Italia tiene nonostante la crisi

La Lotteria Italia è da considerarsi, sicuramente, un bene di consumo natalizio legato al costume e alla tradizione. Tuttavia rispetto ad un classicissimo natalizio come il panettone che, secondo alcuni grandi brand del tradizionale dolce di Natale, ha dovuto affrontare un calo di vendite tra il 10 e il 15%, è riuscita comunque a tenere botta considerati gli oltre 6 milioni di tagliandi venduti.

Anche rispetto ai regali, se si considera come uno studio di Confesercenti insieme a SWG aveva già individuato un Natale all'insegna della spending review obbligatoria per il 2022: il 60% degli italiani ha inquadrato le festività in negativo rispetto al 2021 e quasi il 50% degli intervistati aveva annunciato il taglio drastico dei regali, mentre il 25% progettava di spendere tra il 10 ed il 30% in meno per i doni sotto l'albero, con il 24% in procinto di ridurre oltre il 30%.

Quanto costano i biglietti della lotteria della Befana

Anche quest’anno il costo del biglietto è di 5,00 euro. Con i biglietti della Lotteria Italia è possibile partecipare all’estrazione di premi giornalieri che vengono comunicati nel corso della trasmissione televisiva “È’ sempre mezzogiorno!”.